Про це повідомляє Офіс президента України.

Що відомо про санкції проти учасників незаконних "виборів"?

До нового санкційного пакета увійшли 44 фізичні особи. Йдеться про людей, які, за даними української влади, діють в інтересах Росії та сприяють тимчасовій окупації територій Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, Криму та Севастополя.

Серед них є особи, які вже "обиралися" депутатами незаконно створених Росією органів місцевого самоврядування на окупованих територіях. Також до списку потрапили інші представники окупаційних структур і пособники Росії, зокрема пропагандистка Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук, який після окупації Мелітополя почав співпрацювати з російською стороною.

В указі зазначено, що санкції набирають чинності з дня його опублікування. РНБО також доручила поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав і порушити питання про запровадження аналогічних обмежень.

Українська влада наголошує, що проведення Росією "виборів" на тимчасово окупованих територіях не створює для них юридичних наслідків. Київ також заявляє, що результати такого голосування та документи, оформлені в межах цього процесу, не мають юридичного підґрунтя.

Норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазьке положення та Женевська конвенція, зобов’язують державу-окупанта поважати чинне законодавство окупованої території. Окупація не дає жодного суверенітету. Генеральна Асамблея ООН неодноразово підтверджувала територіальну цілісність України. Жодні "вибори", "референдуми" чи "округи" цього статусу не змінюють",

– сказав уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За словами української сторони, проведення цих "виборів" супроводжувалося фальсифікаціями, примусовим голосуванням та маніпуляціями з показниками явки.

В Україні вважають, що Росія використовує імітацію виборчого процесу як один із механізмів закріплення контролю над окупованими територіями. Інформацію про осіб, які брали участь у проведенні таких "виборів", планують передати міжнародним партнерам для можливої синхронізації санкцій.

Наші санкції, а згодом і санкції партнерів – це належна юридична оцінка всім цим "виборам" і кожному, хто в них брав участь,

– наголосив Власюк.

Нагадаємо, політолог Максим Джигун вважає, що Кремль міг свідомо забезпечити партії Путіна рекордний результат, аби зберегти максимально широкий контроль над парламентом. Диктатор прагне мати достатньо голосів для ухвалення важливих рішень незалежно від можливих змін усередині російської еліти.

Реальна явка на виборах могла бути значно нижчою за офіційно заявлену. Кремль зацікавлений не лише у контролі над Держдумою, а й у демонстрації для російського суспільства нібито високої підтримки влади.