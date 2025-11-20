США, Британія та Австралія оголосили нові санкції проти Росії: під прицілом кіберкомпанії

Велика Британія, США та Австралія запровадили скоординовані санкції проти Росії. Нові обмеження торкнуться російських кіберкомпаній.

Які санкції запровадили країни?

Під санкції, зокрема, потрапила російська вебкомпанія Media Land, яку звинувачують у підтримці операцій, повʼязаних із програмами-вимагачами, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Трамп хоче санкцій проти друзів Росії

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило, що санкційних списків також включили трьох представників керівництва цієї компанії та трьох її дочірніх структур.

Так звані провайдери "куленепробивного хостингу" (bulletproof hosting), на кшталт Media Land, надають кіберзлочинцям критично важливі послуги, які дозволяють їм атакувати бізнеси у США та країнах-партнерах,

– зазначив заступник міністра фінансів США Джон Герлі.

У Великій Британії Media Land назвали одним із найпомітніших операторів сервісів, які забезпечують можливості для кібератак із застосуванням програм-вимагачів та фішингу.

Ці санкції викривають незаконні російські мережі, які забезпечують кібератаки по всьому світу,

– наголосили у Лондоні.

Британія запровадила аналогічні санкції, що й США, а ще додала до списку компанію Aeza Group LLC та наклала 6 нових обмежень у рамках кіберсанкцій. Британські обмеження передбачають:

замороження активів компаній;

заборону обіймати керівні посади;

візові обмеження для всіх фігурантів санкцій;

заборону надавати технічну підтримку чи хостинг – для Aeza Group.

Окремо Велика Британія запровадила санкції проти людини, яку називає організатором Media Land – Олександра Волосовика.

Австралія заявила, що узгоджує свої дії з партнерами та запроваджує аналогічні заходи проти російських вебкомпаній, наголосивши, що необхідно зупинити мережі програм-вимагачів, які атакували лікарні, школи та бізнеси по всьому світу.

Які санкції запровадили у ЄС?

Євросоюз тим часом наприкінці жовтня у 19-му пакеті санкцій проти Росії вперше запровадив обмеження проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас зауважила, що санкційний пакет спрямований, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.

Експерт Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу зауважив, що ці санкції не дадуть миттєвого ефекту, але зроблять уникання санкцій складнішим та дорожчим для росіян.

Росіянам потрібно шукати нових шляхів для того, щоб забезпечити закупівлі, а це значно розширює ланцюжок операцій. Тобто потрібно їхати в Туреччину, на Близький Схід, купувати там одне й переводити в інше. Це ускладнює операцію, робить її дорожчою на 10 – 20% і значно розширює її по часу реалізації,

– пояснив експерт.

Які ще санкції запровадили проти Росії?