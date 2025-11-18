Країни Глобального Півдня і санкції проти Росії

Ці санкції можуть стосуватися будь-якої країни. Трамп згадав Іран, який і без того перебуває під серйозним санкційним тиском США. Окрім Ірану, є ще чимало держав так званого Глобального Півдня, які продовжують плідну економічну співпрацю з Кремлем, створюючи можливості для продовження російсько-української війни. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Погроза санкціями проти "Роснафти" і "Лукойла" змусила низку нафтопереробних підприємств в Індії, Туреччині й навіть Китаї відмовлятися від нових закупівель російської нафти. Це може створити серйозні проблеми для нафтової промисловості Росії та поставити під сумнів доходи російського бюджету.

Якщо стане очевидним, що санкції можуть розповсюджуватися і на інший бізнес, пов'язаний із Росією, тоді країни Глобального Півдня, щоб уникнути високих тарифів США, змушені будуть згорнути свою торгівлю із Москвою. Це поставить цю злочинну державу перед необхідністю вибирати між продовженням війни та виживанням.

Уже неодноразово доводилося пояснювати, що насправді санкції Заходу проти Росії були б набагато ефективнішими, якби таких самих санкцій і цінностей дотримувалися і держави Глобального Півдня. Якби було усвідомлення, що порушення міжнародного права і вбивства невинних людей мають призводити до скорочення торгівлі з державою-агресоркою і створення умов для її економічного занепаду.

Перетворення агресивної держави на економічний протекторат Заходу – це найкращий шлях продиктувати їй умови, на яких вона буде існувати наступні десятиріччя. Саме до перетворення Росії на такий протекторат і треба йти й докладати зусиль, щоб обмежити агресивні амбіції російського політичного керівництва і російського народу.

Щоб росіяни погодилися із тим, що умови цивілізованого світу є правильними, треба не розповідати їм про те, чим відрізняється добро від зла, бо громадяни Росії ніколи не погодяться із біблійським трактуванням. Треба поставити мешканців злочинної держави перед вибором між війною і виживанням, а потім перед вибором між готовністю служити злу й антилюдській політиці й готовністю жити за правилами у цивілізованому світі.

Умови для ефективних санкцій

Санкції проти країн, які продовжують бізнес із Росією, є абсолютно правильним і раціональним виходом із війни. Звісно, це не відразу примусить Кремль замислитися хоча б припинення вогню на фронті. Однак це почне створювати передумови для розуміння російським керівництвом факту, що Україну їм завоювати не вдасться і не вдасться повернутися до омріяної моделі існування російської державності й сфери впливу у кордонах Радянського Союзу 1991 року.

Санкції – це найпростіший шлях для знищення російського бюджету, російської соціальної стабільності, позиції російської влади й можливостей продовжувати агресивну війну. І це саме те, що теоретично має підштовхнути Путіна сісти за стіл перемовин вже найближчими роками.

Але це за умов якщо:

по-перше, Захід буде проявляти рішучість своєму тиску на Росію і готовність до знищення нафтового сектору Росії;

по-друге, якщо будуть уважно стежити за виконанням санкцій і ставити нафтопереробні підприємства країн Глобального Півдня перед загрозою закриття, якщо вони продовжать купувати нафту у Москви;

по-третє, якщо дійсно будуть запроваджені дієві санкції проти країн, які ведуть бізнес з Росією, без будь-яких виключень. Обмеження можливі тільки на період, який потрібний, щоб переорієнтуватися з російської продукції на продукцію інших країн. Зараз таке відбувається з нафтопереробною промисловістю Болгарії та нафтопереробними комбінатами Угорщини;

по-четверте, усвідомлювати, що жодних компромісів з російським політичним керівництвом бути не може;

по-п'яте, усвідомлення того факту, що російські активи, які сьогодні заморожені на Заході, мають піти на відновлення української інфраструктури. Росіяни, як учасники агресивної війни своєї злочинної держави проти України, ніколи не повинні побачити цих грошей.

Тільки все це може дозволити говорити про те, що найближчими роками ми зможемо почати розмови про завершення російсько-української війни. Чим швидше, тим краще і для нас, і для Заходу, який стоїть перед загрозою масштабування цієї війни з перспективою застосування ядерної зброї.