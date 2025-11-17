Чистка еліт у Росії

Аналізувати характер репресій складно, оскільки судити про нюанси тих чи інших кримінальних справ ми можемо здебільшого зі ЗМІ, зокрема іноземних. Але навіть крізь цю невеличку інформаційну шпарину відкривається доволі цікава картинка. Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Читайте також У Росії стартувала прихована мобілізація – на цей раз без алкоголіків

Нещодавно британське видання The Daily Telegraf припустило, що Володимир Путін боїться чергового перевороту. А старший директор Євразійського центру Атлантичної ради й колишній посол США в Україні Джон Гербст, коментуючи внутрішню політику Росії, сказав, що "Кремль впадає в параною".

Режим Путіна закручує гайки в усіх сферах та з різних, на перший погляд, причин. Хоча насправді базова причина одна – очільник Кремля відчуває, що його політичне та фізичне життя наближається до закономірного фіналу і намагається відтягнути цей момент істини.

Особливо цікаво спостерігати не за очевидними проявами придушення інакомислячих – опозиціонерів, діячів культури (для Росії це щось традиційне, на кшталт домашнього насилля), а за "чисткою еліт".

Протягом 2025 року російські чиновники, генерали та топменеджери масово падали з вікон, стрілялися, зникали за нез'ясованих обставин та сідали за ґрати. Найяскравіші приклади – самогубство міністра транспорту Романа Старовойта та гучні посадки заступників міністра оборони:

генералів Віктора Стрігунова,

Тимура Іванова,

Дмитра Булгакова,

Павла Попова,

заступника начальника генштабу Вадима Шамаріна.

Але топперсонами репресії не обмежуються. Нинішня Росія побила рекорд за числом каральних заходів. З відкритих джерел відомо, що "політичних переслідувань" за четвертий президентський термін Путіна зазнали 116 тисяч осіб.

Окрему категорію репресованих складають представники регіональних еліт та корінних народів. У цілому, можна сказати, що путінська Росія є більш репресивною, ніж післясталінський СРСР.

Пересічні росіяни та ФСБ: як Росія перетворюється на бочку з порохом

Картину доповнює постійне посилення ролі ФСБ у житті "пересічного росіянина". Нещодавно Путін підписав закон, який забороняє російським вченим спілкуватись з іноземцями без контролю спецслужби. Влітку цього року законодавчо обмежили перебування у портах Росії суден з-за кордону.

У цьому "культурному житті" відновлюється радянська система цензури. Водночас влада обмежує роботу соцмереж та встановлює цифровий контроль у російському сегменті інтернету. Лише протягом одного місяця 2025 року зафіксували 655 відключень, що перевищує річну кількість відключень у світі. Такі заходи Кремль пояснює необхідністю захисту від українських безпілотників.

Цікаво Чому минулий тиждень був насправді дуже хорошим для України?

Складається враження, що путінський режим відкрив одразу кілька внутрішніх фронтів та діє на випередження проти можливих заколотів, "кольорових революцій", національних повстань, гніву божого та нечистої сили. Це означає, що Путін боїться. Причому боїться всіх та усього. З кількох причин цю тенденцію можна вважати позитивною.

По-перше, коли противник боїться, це свідчить про його деморалізацію.

По-друге, соціологи припускають, що репресії здатні викликати радикальну протидію. Коли демократичні механізми не працюють, а опозиційні рухи жорстко придушені, виникають підпільні організації.

По-третє, ображені та позбавлені кормової бази еліти можуть (теоретично) наважитись на заколот.

По-четверте, репресивна політика стосовно корінних народів Росії може не знизити, а підвищити рівень національної ідентичності.

Таким чином Росія перетворюється на бочку з порохом. Ми не знаємо, коли вона вибухне, але точно вибухне.

Головним тригером деградації путінського режиму є, безумовно, війна на виснаження. Кожен день цієї війни скорочує життя імперії зла на десятиліття. Нам, звісно, теж важко, але ми знаємо, за що боремося. Ми бачимо світло в кінці тунелю. Ми будемо бити звіра доти, доки він не сконає від зовнішніх ран та внутрішніх хвороб.