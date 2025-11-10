Путін чекав з травня і нарешті цей час настав

Поки складно говорити про масштаби і кількість цих самих резервістів. Про це пише Вадим Денисенко, інформує 24 Канал.

Зараз можу лише висловити гіпотезу, що головне завдання – протягом зими накопичити додатково 110 – 150 тисяч солдатів. Але повторюся – це гіпотеза. Головне питання, на яке нема відповіді, – на скільки провисатиме набір на контракт. Виходячи з цієї цифри, ми зможемо дати відповідь на питання: "Це накопичення додаткових ресурсів чи поповнення втрат від недобору?".

Я схиляюся до того, що ми побачимо відносно невелике накопичення додаткових ресурсів. Але повторюся – це наразі гіпотеза. Відповіді ми матимемо протягом максимум двох місяців.

Не потрібно сумніватися, що всі ці "резервісти" з лагом в кілька місяців опиняться на фронті.

Система побудована так, що ніяких бунтів ми не побачимо в принципі. Зараз російське законодавство робить безправним ухилянта (блокує карточки, водійські права тощо). Вони два роки виписували повну архітектуру цих мобілізаційних змін і були готові запустити цю саму мобілізацію ще з травня. Але Путін чекав.

Що стало тригером? Я схиляюся до думки, що причиною стало зменшення охочих йти на контракт.

Паралельно з цією мобілізацією відбувається зменшення виплат контрактникам в низці регіонів. Досі ця війна була виключно про гроші (гроші в обмін на смерть). Зараз гроші різко зменшилися. Це буде приводом для бухтіння, але не виступів.

Окремо хочу звернути увагу на те, що ця мобілізація буде вимивати значно ясніший людський ресурс. Якісніший у значенні кваліфікації, соціального становища (простіше кажучи, не алкоголіки). Це точно серйозно вдарить по трудовому потенціалу. Але накопичувальний ефект ми побачимо не раніше ніж через 12 місяців.