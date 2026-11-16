Нові санкції ЄС: як Європа "добиває" російські банки та нафтовий флот

Європейський Союз завдав чергового о удару по фінансовій системі країни-агресорки. Цього разу під жорсткі обмеження потрапили ключові сектори.

По кому вдарили нові обмеження ЄС

У понеділок, 16 листопада, Рада ЄС офіційно запровадила нові санкції проти 113 фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо фінансують російську військову машину, про що йдеться у документі Ради ЄС.

Рішення вже опубліковане в Офіційному журналі Євросоюзу та передбачає повне замороження активів фігурантів на території Європи.

Зверніть увагу! Головний удар припав на банківський сектор, який є основним джерелом доходів для російського уряду.

До санкційного переліку внесли понад 40 російських банків та популярний платіжний сервіс "ЮMoney".

Крім фінансистів, Європа взялася за гігантів російської онлайн-торгівлі. Під жорсткі персональні санкції потрапила Тетяна Кім – засновниця маркетплейсу "Wildberries", а також особа, яка контролює мажоритарну частку платформи "Ozon".

Їм заборонено в'їзд до ЄС.

До того ж всі їхні європейські рахунки та економічні ресурси підлягають негайному блокуванню.

Чому під прицілом опинилися нафтовики та тіньовий флот

Значна частина нового пакету спрямована на руйнування логістики російського "тіньового флоту", який допомагав Москві торгувати енергоресурсами в обхід цінових стель. Під санкції потрапили ключові нафтопереробні заводи, зокрема:

татарстанський "ТАИФ-НК"; башкортостанський "Газпром нефтехим Салават"; краснодарський "Славянск ЭКО".

Обмеження також накрили НПЗ у Москві, Омську, Хабаровську та інших регіонах.

Зауважте! Щоб "перекрити кисень" нелегальному експорту, ЄС вніс до чорного списку низку судноплавних компаній з ОАЕ, Китаю та Сейшельських Островів. Серед них "Lidoil DMCC", "Spikoil DMCC" та "North Fleet Ltd.", чиї танкери перевантажували російську нафту просто у відкритому морі. Дісталося й страховикам – російська компанія "JSC Balance Insurance" поплатилася за страхування танкера "Garuda".

Ба більше, у санкційному документі можна знайти такі імена: Ігор Конфіно, Данило Мосін та Сергій Гриб. Як зазначено у документі, Ігор Конфіно та Данило Мосін керують компаніями White Agate Marine SPC, Serpentine Marine SPC та Citrine Marine SPC. Компанії є власниками кількох суден, які перевозять російську нафту.

А Сергій Гриб володіє компаніями Omega Energy та Legacy Marine. Перша торгує нафтопродуктами, друга – займається управлінням суднами.

Нагадаємо, що чинні санкції вже анонсували. Крім того, ЄС працює над 22-м пакетом санкцій проти Росії.