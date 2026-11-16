Новые санкции ЕС: как Европа "добивает" российские банки и нефтяной флот

Кого затронули новые ограничения ЕС

В понедельник, 16 ноября, Рада ЕС официально ввела новые санкции против 113 физических и юридических лиц, которые непосредственно финансируют российскую военную машину, о чем говорится в документе Рады ЕС.

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Решение уже опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и предусматривает полное замораживание активов фигурантов на территории Европы.

Обратите внимание! Главный удар пришелся на банковский сектор, который является основным источником доходов для российского правительства.

В санкционный список включили более 40 российских банков и популярный платежный сервис "ЮMoney".

Помимо финансистов, Европа взялась за гигантов российской онлайн-торговли. Под жесткие персональные санкции попала Татьяна Ким, основательница маркетплейса "Wildberries", а также лицо, контролирующее мажоритарную долю платформы "Ozon".

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Им запрещен въезд в ЕС.

Кроме того, все их европейские счета и экономические ресурсы подлежат немедленной блокировке.

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Почему под прицелом оказались нефтяники и теневой флот

Значительная часть нового пакета направлена на разрушение логистики российского "теневого флота", который помогал Москве торговать энергоресурсами в обход ценовых потолков. Под санкции попали ключевые нефтеперерабатывающие заводы, в частности:

татарстанский "ТАИФ-НК"; башкортостанский "Газпром нефтехим Салават"; краснодарский "Славянск ЭКО".

Ограничения также коснулись НПЗ в Москве, Омске, Хабаровске и других регионах.

Обратите внимание! Чтобы "перекрыть кислород" нелегальному экспорту, ЕС внес в черный список ряд судоходных компаний из ОАЭ, Китая и Сейшельских островов. Среди них "Lidoil DMCC", "Spikoil DMCC" и "North Fleet Ltd.", чьи танкеры перегружали российскую нефть прямо в открытом море. Не обошли стороной и страховщиков – российская компания "JSC Balance Insurance" поплатилась за страхование танкера "Garuda".

Более того, в санкционном документе можно найти такие имена: Игорь Конфино, Даниил Мосин и Сергей Гриб. Как указано в документе, Игорь Конфино и Даниил Мосин руководят компаниями White Agate Marine SPC, Serpentine Marine SPC и Citrine Marine SPC. Компании являются владельцами нескольких судов, перевозящих российскую нефть.

А Сергей Гриб владеет компаниями Omega Energy и Legacy Marine. Первая торгует нефтепродуктами, вторая – занимается управлением судами.

Напомним, что действующие санкции уже были анонсированы. Кроме того, ЕС работает над22-м пакетом санкций против России.