Санкції на паузі: США дозволили росіянам будувати АЕС "Пакш-2" в Угорщині

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що США зняли санкції, запроваджені за часів Джо Байдена. Завдяки цьому вдасться розширити угорську АЕС "Пакш" силами Росії.

Чому США зняли санкції проти Росії

За словами Сіярто, скасування санкцій дозволить російській компанії "Росатом" побудувати 2 нових реактори АЕС "Пакш-2" в Угорщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Komárom-Esztergom.

За це ми вдячні президенту Дональду Трампу та республіканській адміністрації. У Вашингтоні з’явився президент, який вважає Угорщину другом,

– заявив Сіярто.

Важливо! Сіярто додав, що будівництво нових атомних реакторів дозволить Угорщині забезпечити надійне енергопостачання надовго і мати низькі ціни на комунальні послуги.

Які санкції скасували США

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало ліцензії десятці російських банків із санкційного списку. Тепер вони зможуть проводити фінансові операції для будівництва "Пакш-2". Зокрема, санкції послабили для:

"Газпромбанку";

"Сбербанку";

"ВТБ";

"ВЕБ";

"Совкомбанку";

"Альфа-банку";

"Росбанку";

"Откритіє";

"Зеніт";

"Санкт-Петербург".

Дозволи на фінансові операції діятимуть до 19 грудня 2025 року. Ліцензії також охопили страхові компанії, які пов’язані з цими банками.

Варто знати! Наразі в Угорщині працює єдина АЕС – "Пакш". Два нові реактори, які зведе "Росатом", розширять станцію і отримають назву "Пакш-2". Будапешт сподівається, що будівництво завершиться у 2030 і 2031 році.