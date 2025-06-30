Чому США зняли санкції проти Росії

За словами Сіярто, скасування санкцій дозволить російській компанії "Росатом" побудувати 2 нових реактори АЕС "Пакш-2" в Угорщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Komárom-Esztergom.

За це ми вдячні президенту Дональду Трампу та республіканській адміністрації. У Вашингтоні з’явився президент, який вважає Угорщину другом,

– заявив Сіярто.

Важливо! Сіярто додав, що будівництво нових атомних реакторів дозволить Угорщині забезпечити надійне енергопостачання надовго і мати низькі ціни на комунальні послуги.

Які санкції скасували США

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало ліцензії десятці російських банків із санкційного списку. Тепер вони зможуть проводити фінансові операції для будівництва "Пакш-2". Зокрема, санкції послабили для:

"Газпромбанку";

"Сбербанку";

"ВТБ";

"ВЕБ";

"Совкомбанку";

"Альфа-банку";

"Росбанку";

"Откритіє";

"Зеніт";

"Санкт-Петербург".

Дозволи на фінансові операції діятимуть до 19 грудня 2025 року. Ліцензії також охопили страхові компанії, які пов’язані з цими банками.

Варто знати! Наразі в Угорщині працює єдина АЕС – "Пакш". Два нові реактори, які зведе "Росатом", розширять станцію і отримають назву "Пакш-2". Будапешт сподівається, що будівництво завершиться у 2030 і 2031 році.