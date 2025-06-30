Чому США зняли санкції проти Росії
За словами Сіярто, скасування санкцій дозволить російській компанії "Росатом" побудувати 2 нових реактори АЕС "Пакш-2" в Угорщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Komárom-Esztergom.
За це ми вдячні президенту Дональду Трампу та республіканській адміністрації. У Вашингтоні з’явився президент, який вважає Угорщину другом,
– заявив Сіярто.
Важливо! Сіярто додав, що будівництво нових атомних реакторів дозволить Угорщині забезпечити надійне енергопостачання надовго і мати низькі ціни на комунальні послуги.
Які санкції скасували США
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало ліцензії десятці російських банків із санкційного списку. Тепер вони зможуть проводити фінансові операції для будівництва "Пакш-2". Зокрема, санкції послабили для:
- "Газпромбанку";
- "Сбербанку";
- "ВТБ";
- "ВЕБ";
- "Совкомбанку";
- "Альфа-банку";
- "Росбанку";
- "Откритіє";
- "Зеніт";
- "Санкт-Петербург".
Дозволи на фінансові операції діятимуть до 19 грудня 2025 року. Ліцензії також охопили страхові компанії, які пов’язані з цими банками.
Варто знати! Наразі в Угорщині працює єдина АЕС – "Пакш". Два нові реактори, які зведе "Росатом", розширять станцію і отримають назву "Пакш-2". Будапешт сподівається, що будівництво завершиться у 2030 і 2031 році.