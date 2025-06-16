До 18-го пакета санкцій проти Росії внесуть правки про Білорусь: якими будуть нові обмеження

Європейська комісія запропонувала додати до 18-го пакета санкцій додаткові заходи. Планують, що проєкт буде готовий до 22 червня.

Що хочуть додати до пакета санкцій

Оновлені обмеження, зокрема, стосуватимуть Білорусі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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За словами одного з дипломатів ключових держав ЄС, 16 червня Єврокомісія представила деякі цільові поправки до 18-го пакета санкцій, що пов'язані переважно з програмним забезпеченням російських банків, а також деякі заходи, пов'язані з Білоруссю.

Інший дипломат уточнив, що держави-члени також запропонували додати до 18-го пакета санкцій такі обмеження:

подальше посилення заходів для обмеження потенційного обходу санкцій;

санкції щодо діяльності російських компаній на ринку криптовалют;

обмеження пересування російських дипломатів у ЄС.

Coreper повернеться до обговорення 18-го пакета пізніше цього тижня. Відчувається, що держави-члени знаходяться недалеко від компромісу,

– додав він.

Щодо загрози блокування нового пакету санкцій з боку Угорщини та Словаччини, поки не буде вирішене питання наслідків відмови від постачання в ЄС російського газу та інших енергоресурсів, співрозмовник видання лише повідомив, що "багато держав-членів порушували питання забезпечення енергоресурсами".

Чому Трамп досі не запровадив санкції проти Росії

Президент України відповів, чи розчарований він Трампом через те, що той не посилив санкції проти Росії. За його словами, коли Президент Трамп ще не вирішив, вводити санкції чи не вводити, він залишає цей час для якогось свого сильного кроку. Водночас Зеленський хоче, щоб американський лідер робив сильні кроки.

Він (Трамп – 24 Канал) напевне боїться, що повністю закриє вікно для діалогу. Але я вважаю, що Путін лише шукає привід, щоб не ввели санкції,

– пояснив український лідер.

За його словами, якщо президент США запровадить сильні санкції проти Росії – Путін відмовиться від переговорів. Так само російський диктатор вчинив із Курською операцією.

Володимир Зеленський вважає, що Путіну лише потрібна причина для того, щоб ухилятися від перемир'я.