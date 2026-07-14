ЄС вдарив по російських хакерах і поплічниках Кремля: хто потрапив під санкції
Поки 21-й пакет антиросійських санкцій ще готується, Євросоюз затвердив окремий перелік обмежень проти посібників Кремля. які здійснюють кібератаки на держави блоку та його міжнародних партнерів.
Хто потрапив під санкції
У "чорному списку" Євросоюзу опинилися дев'ять громадян Росії та чотири організації, які є частиною кіберекосистеми окупантів, повідомила пресслужба Ради ЄС.
- Media Land LLC
Обмеження запровадили проти провайдера Bullet Proof Hosting Media Land LLC. Його власник Олександр Воловик теж у санкційному списку ЄС.
Компанію підозрюють у тому, що вона допомагала здійснювати шкідливі кібератаки проти країн ЄС і по всьому світу. У підсумку це призвело до значних фінансових збитків.
Вона надавала кіберзлочинцям можливості для масштабних атак із застосуванням програм-вимагачів та фішингових кампаній, які велися проти критичної інфраструктури та важливих сервісів Євросоюзу.
Її дочірню компанію ML.Cloud теж не оминула підсанкційна доля.
- Угруповання Z-Pentest
Під обмеження потрапила проросійська хакерська група Z-Pentest. Вона організовує кібератаки на критичну інфраструктуру по всьому світу. Насамперед зловмисників цікавлять об'єкти енергетики та водопостачання.
Наприклад, у грудні 2024 року саме Z-Pentest атакувала підприємство водопостачання у Данії.
- Група CARR
Санкції застосували також до учасників російської хакерської групи CARR (Cyber Army of Russia Reborn – "Кіберармія Росії: Відродження"):
- лідерки групи Юлії Панкратової;
- та одного з головних хакерів Дениса Дегтяренка.
Від 2022 року CARR проводить тривалі DDoS-атаки на держави, які підтримують Україну. Хакери атакують державні та фінансові установи, ЗМІ, об'єкти критичної інфраструктури. Групу пов'язують з Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії (ГРУ).
Окрім того, у санкційний список ЄС потрапили:
- Євгеній Башев та його компанія ТОВ "Імпульс" (LLC Impuls). Він є членом підрозділу 29155 ГРУ і надавали технічну й матеріальну підтримку хакерам для кібератак.
- Максим Воронін та Максим Гордієнко. Вони допомагали розробляти та продавати шкідливе програмне забезпечення LummaC2, призначене для викрадення інформації.
- Віталій Ковальов, який причетний до створення шкідливих програм Trickbot та Conti.
Таким чином, ЄС посилює санкційний тиск на Росію і б'є по тих поплічниках Кремля, які ведуть невидиму війну проти європейських країн.
Водночас Брюссель координує обмеження зі своїми партнерами, зокрема Великою Британією. Адже ЄС одночасно з Лондоном ухвалив санкції проти хакерів та угруповань, щоб протидіяти шкідливій кібердіяльності Росії.