ЄС вдарив по російських хакерах і поплічниках Кремля: хто потрапив під санкції

Поки 21-й пакет антиросійських санкцій ще готується, Євросоюз затвердив окремий перелік обмежень проти посібників Кремля. які здійснюють кібератаки на держави блоку та його міжнародних партнерів.

Хто потрапив під санкції

У "чорному списку" Євросоюзу опинилися дев'ять громадян Росії та чотири організації, які є частиною кіберекосистеми окупантів, повідомила пресслужба Ради ЄС.

Media Land LLC

Обмеження запровадили проти провайдера Bullet Proof Hosting Media Land LLC. Його власник Олександр Воловик теж у санкційному списку ЄС.

Компанію підозрюють у тому, що вона допомагала здійснювати шкідливі кібератаки проти країн ЄС і по всьому світу. У підсумку це призвело до значних фінансових збитків.

Вона надавала кіберзлочинцям можливості для масштабних атак із застосуванням програм-вимагачів та фішингових кампаній, які велися проти критичної інфраструктури та важливих сервісів Євросоюзу.

Її дочірню компанію ML.Cloud теж не оминула підсанкційна доля.

Угруповання Z-Pentest

Під обмеження потрапила проросійська хакерська група Z-Pentest. Вона організовує кібератаки на критичну інфраструктуру по всьому світу. Насамперед зловмисників цікавлять об'єкти енергетики та водопостачання.

Наприклад, у грудні 2024 року саме Z-Pentest атакувала підприємство водопостачання у Данії.

Група CARR

Санкції застосували також до учасників російської хакерської групи CARR (Cyber Army of Russia Reborn – "Кіберармія Росії: Відродження"):

лідерки групи Юлії Панкратової;

та одного з головних хакерів Дениса Дегтяренка.

Від 2022 року CARR проводить тривалі DDoS-атаки на держави, які підтримують Україну. Хакери атакують державні та фінансові установи, ЗМІ, об'єкти критичної інфраструктури. Групу пов'язують з Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії (ГРУ).

Окрім того, у санкційний список ЄС потрапили:

Євгеній Башев та його компанія ТОВ "Імпульс" (LLC Impuls). Він є членом підрозділу 29155 ГРУ і надавали технічну й матеріальну підтримку хакерам для кібератак.

та його компанія ТОВ "Імпульс" (LLC Impuls). Він є членом підрозділу 29155 ГРУ і надавали технічну й матеріальну підтримку хакерам для кібератак. Максим Воронін та Максим Гордієнко . Вони допомагали розробляти та продавати шкідливе програмне забезпечення LummaC2, призначене для викрадення інформації.

. Вони допомагали розробляти та продавати шкідливе програмне забезпечення LummaC2, призначене для викрадення інформації. Віталій Ковальов, який причетний до створення шкідливих програм Trickbot та Conti.

Таким чином, ЄС посилює санкційний тиск на Росію і б'є по тих поплічниках Кремля, які ведуть невидиму війну проти європейських країн.

Водночас Брюссель координує обмеження зі своїми партнерами, зокрема Великою Британією. Адже ЄС одночасно з Лондоном ухвалив санкції проти хакерів та угруповань, щоб протидіяти шкідливій кібердіяльності Росії.