Велика Британія наклала нові санкції через використанням росіянами хімічної зброї

До оновленого списку потрапили двоє людей та одна організація в Росії. Вони були залучені до використання хімічної зброї в Україні.

Проти кого запровадили санкції

Під санкції Великої Британії потрапили російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії, Олексій Ртіщев і його заступник Андрій Марченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Російським військовим наказують використовувати на фронті хімічну зброю, – ГУР

Велика Британія вже заморожувала активи та заборонила в'їзд до країни для Олексія Ртіщева та Андрія Марченка – керівника та заступника керівника військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту Росії, за їхню роль у передачі та використанні хімічної зброї в Україні.

Також уряд Британії стверджує, що Федеральний науково-виробничий центр "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" було санкціоновано за постачання російським військовим гранатам з хімічною речовиною РГ-Во.

Такі гранати використовувалися як метод ведення війни проти України, що суперечить Конвенції про хімічну зброю.

Як Росія масово застосовує хімічну зброю проти України

Міністр оборони Нідерландів заявив, що спецслужби його країни мають підтвердження активізації застосування Росією хімічної зброї у війні проти України. У зв’язку з цим він закликав до запровадження жорсткіших санкцій проти Москви.

За словами Брекельманса, щонайменше троє українців загинули внаслідок хімічних атак, а понад 2 500 поранених на фронті повідомили українським органам охорони здоров'я про симптоми, характерні для отруєння хімічними речовинами. Рісінк, своєю чергою, говорив про "тисячі випадків" застосування хімічної зброї, посилаючись на українські дані про 9 тисяч випадків.

Нідерландські військові та загальні розвідувальні служби, у співпраці з партнерами, отримали докази того, що Росія нарощує виробництво хімічної зброї. Йдеться про посилення науково-дослідних можливостей та вербування вчених для розробки хімічної зброї.

Ми конкретно пов'язали використання хлорпікрину з імпровізованими боєприпасами, такими як наповнені лампочки та порожні пляшки, які підвішують до дронів. Що стосується сльозогінного газу, то ми бачимо, що вони також зловживають і переробляють існуючі боєприпаси, щоб використовувати їх як носії газу,

– зазначив Рісінк.

Рісінк також зазначив, що російські посадовці дали солдатам інструкції щодо використання отруйних бойових речовин.