Удар по союзниках Росії відкладається: у США зависли "пекельні санкції" Грема

Законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема, покликаний посилити тиск на Росію та її торгівельних партнерів, натрапив на політичні перепони. Його майбутнє невизначене, оскільки республіканці не поспішають голосувати за документ, а демократи критикують.

Ставлення республіканців до законопроєкту

Керівництво Палати представників навіть не включило законопроєкт про нові санкції проти Росії до переліку документів, які планують розглянути цього тижня, пише Politico.

Після повернення конгресменів із п'ятитижневої літньої перерви питання нових санкцій проти Росії не вийшло на перший план серед республіканців.

Голова Комітету Палати представників з питань правил Вірджинія Фокс заявила, що під час зустрічі голів комітетів про законопроєкт навіть не говорили.

Не підтвердив того, що документ найближчим часом винесуть на голосування і спікер Палати представників Майк Джонсон.

Побачимо,

– зазначив спікер, визнавши, що на ініціативу чекає непростий шлях.

Проблема полягає у тому, що усередині Республіканської партії немає одностайності щодо документа:

Частина конгресменів виступає проти нового втручання у війну Росії проти України;

Інші, навпаки, закликають керівництво Палати представників не відкладати голосування.

Яка позиція демократів

Водночас претензії до "законопроєкту Грема" мають і демократи.

Вони стверджують, що він дасть Білому дому значні важелі впливу, щоб змусити Москву припинити війну проти України. Зокрема, Дональд Трамп може отримати нові інструменти для запровадження мит.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив про "серйозні побоювання", що нова адміністрація може зловживати цими повноваженнями.

Дональд Трамп уже має достатні повноваження для запровадження санкцій проти компаній, які підтримують російську військову машину. Конгресу не потрібно надавати президенту нові, щоб він міг запроваджувати ці санкції проти Росії вже сьогодні,

– наголосили конгресмени Грег Мікс та Річард Ніл.

Таким чином, законопроєкт про нові санкції "завис" на невизначений час.

Хоча керівництво Палати представників може спробувати обійти опір частини республіканців за допомогою прискореної процедури, яка передбачає підтримку документа двома третинами голосів. Однак наразі незрозуміло, чи вистачить голосів демократів для подолання такого порогу.

Нагадаємо, менш ніж місяць тому цей самий законопроєкт тріумфально пройшов Сенат США. Тоді величезна двопартійна більшість підтримала документ переважною кількістю голосів – 86 проти 11. Але для його остаточного затвердження потрібне рішення Палати представників.