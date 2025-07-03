Нові санкції США: під ударом іранська нафта та угруповання Хезболла

США запроваджують санкції проти мережі, що торгує контрабандною іранською нафтою. Також санкції зачепили установи терористичного угрупування "Хезболла" та посадовців, що сприяли цьому.

Які санкції США вводить проти торговців нафтою

Мінфін США повідомило, що мережа компаній громадянина Іраку та Великобританії, Саліма Ахмеда Саїда, з 2020 року купує та постачає іранську нафту, замасковану під іракську нафту, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згодом цю нафту продають західним покупцям через Ірак або ОАЕ з використанням підробленої документації для того, щоб уникнути санкцій.

Цікаво! Такі компанії як Al-Iraqia Shipping Services, Oil Trading (AISSOT) та VS Tankers, яку контролює Салім Саїд, займалися контрабандою нафти на користь іранського уряду та Корпусу вартових ісламської революції, який Вашингтон визнає терористичною організацією.

Водночас відомо, що з 2022 року в Іраку розвивається мережа контрабанди мазуту, яка генерує щороку щонайменше 1 мільярд доларів для Ірану та його поплічників.

Міністерство фінансів продовжуватиме атакувати джерела доходів Тегерана та посилювати економічний тиск, щоб порушити доступ режиму до фінансових ресурсів, які підживлюють його дестабілізуючу діяльність,

– заявив міністр фінансів США.

Відтак, санкції блокують активи американських осіб та забороняють американцям вести з цими компаніями бізнес.

Чого ще стосуються обмеження

Крім санкцій проти компаній, США запровадили санкції і проти кількох суден, які приховують постачання іранської нафти. Це має посилити тиск на тіньовий флот Ірану.

Крім того, запроваджено обмеження щодо високопосадовців країни й проти організації, пов'язаної з контрольованою "Хезболлою" фінансовою установою "Аль-Кард аль-Хасан".

Як пояснюють в Мінфіні, чиновники, проти яких введено санкції, здійснили операції на мільйони доларів, що зрештою принесло користь "Хезболлі".