США запроваджують нові санкції проти Куби: Рубіо зробив заяву

Сполучені Штати посилили санкції проти Куби. Вашингтон вніс до санкційного списку трьох посадовців, які пов’язані із державною організацією, що сприяє зв’язкам Куби з іноземними активістами солідарності.

Що відомо про санкції США проти Куби

Також до списку потрапили дев’ять державних підприємств у металургійній, гірничодобувній та будівельній галузях, про що пише Reuters.

Санкції спрямовані проти керівництва Кубинського інституту дружби з народами (ICAP), а також таких установ, як Міністерство будівництва Куби, за підтримку уряду острівної держави.

Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив ICAP у фінансуванні, за його словами, "розгалуженої підривної мережі" у США під прикриттям освітніх і культурних обмінів. Він заявив, що нещодавно Куба намагалася використати заходи з нагоди 100-річчя від дня народження Фіделя Кастро, щоб запросити своїх прихильників до Гавани та налагодити їхні контакти з представниками уряду.

Сьогоднішні рішення чітко дають зрозуміти, що адміністрація Трампа не терпітиме спроб кубинського режиму фінансувати репресії або продовжувати свою багаторічну кампанію підривної антиамериканської діяльності,

– заявив Рубіо.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у відповідь звинуватив Вашингтон:

у навмисній спробі завдати шкоди економіці Куби;

перешкодити уряду забезпечувати населення базовими послугами

Він заявив, що ці заходи перешкоджатимуть постачанню продовольства, медикаментів та медичного обладнання, значну частину якого закуповують кубинські приватні підприємства малого бізнесу. Крім того, він назвав санкції проти посадовців ICAP частиною "провальної одержимості" Рубіо Кубою.

Рішення, які були ухвалені в четвер, 20 серпня, стали продовженням указу президента США Дональда Трампа від травня, який розширив санкції проти представників кубинського уряду, сил безпеки та їхніх прихильників.

Нагадаємо, що раніше у США вже робили заяви щодо Куби. Зокрема, Дональд Трамп оголошував про наміри "звільнити" острів. Також американський лідер казав, що Рубіо міг би стати президентом країни.

А кілька тижнів тому США вже запровадили санкції проти Куби. Вони стосуються компаній та фізичних осіб.