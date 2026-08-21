Что известно о санкциях США против Кубы

Также в список попали девять государственных предприятий в металлургической, горнодобывающей и строительной отраслях, о чем пишет Reuters.

Санкции направлены против руководства Кубинского института дружбы с народами (ICAP), а также таких учреждений, как Министерство строительства Кубы, за поддержку правительства островного государства.

Государственный секретарь США Марко Рубио обвинил ICAP в финансировании, по его словам, "разветвленной подрывной сети" в США под прикрытием образовательных и культурных обменов. Он заявил, что недавно Куба пыталась использовать мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро, чтобы пригласить своих сторонников в Гавану и наладить их контакты с представителями правительства.

Сегодняшние решения ясно дают понять, что администрация Трампа не будет терпеть попыток кубинского режима финансировать репрессии или продолжать свою многолетнюю кампанию подрывной антиамериканской деятельности,

– заявил Рубио.

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Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в ответ обвинил Вашингтон:

в преднамеренной попытке нанести ущерб экономике Кубы;

в препятствовании правительству в обеспечении населения базовыми услугами

Он заявил, что эти меры будут препятствовать поставкам продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования, значительную часть которых закупают кубинские частные предприятия малого бизнеса. Кроме того, он назвал санкции против должностных лиц ICAP частью "провальной одержимости" Рубио Кубой.

Решения, принятые в четверг, 20 августа, стали продолжением указа президента США Дональда Трампа от мая, который расширил санкции против представителей кубинского правительства, сил безопасности и их сторонников.

Напомним, что ранее в США уже делали заявления в отношении Кубы. В частности, Дональд Трамп объявлял о намерениях "освободить" остров. Также американский лидер говорил, что Рубио мог бы стать президентом страны.

А несколько недель назад США уже ввели санкции против Кубы. Они касаются компаний и физических лиц.