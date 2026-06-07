Що відбувається на Кубі

На острові були припинені операції з використанням карт Mastercard та Visa для іноземців, і це рішення чинне з суботи, 6 червня, про що пише The Wall Street Journal.

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Водночас готельні компанії-гіганти Iberostar та Meliá заявили, що відмовляються від управління щонайменше дюжиною кубинських готелів.

Канадська компанія Royalton Hotels & Resorts припинила свою діяльність – коли зіткнулася з різким падінням туристичного потоку.

Крім того, є невизначеність щодо Sherritt International – канадської гірничодобувної компанії – є одним з найважливіших іноземних інвесторів на Кубі.

Цікаво! Колишній гендиректор Sherritt був колись був прозваний "улюбленим капіталістом" Фіделя Кастро.

У матеріалі йдеться про те, що масовий відтік мігрантів стався після скасування рейсів кількох великих авіакомпаній. Причиною цього став брак авіаційного палива.

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Протягом десятиліть іноземні корпорації намагалися закріпитися на острові, попри всі наявні ризики. Також вони належали до одних з останніх залишків іноземних інвестицій в економіці, зокрема саме ці компанії постачали Кубі тверду валюту та ділову експертизу.

Але багато хто дійшов висновку, що ризики перевищують вигоди. Наразі компанії зіткнулися не тільки з погіршенням економічного колапсу, так і з адміністрацією Трампа, яка прагне посилити тиск на Кубу.

Які є ще новини щодо Куби

У травні Дональд Трамп заявив про плани США "звільнити" Кубу. Але додав, що ескалації не буде. Нібито, у цьому немає потреби.

Медіа пишуть, що на вулицях Куби вже почали роздавати зброю. Згідно з інформацією, це відбувається через побоювання щодо нападу США.

Наголошується, що страх перед втручанням Вашингтона був постійним – протягом усієї історії. Але через чинну напруженість загрозу знову почали сприймати серйозно.