Які санкції запровадили США проти Куби

Усі активи підсанкційних осіб у США блокуються, а будь-які транзакції з ними заборонені, про що йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

Зазначається, що санкції США запроваджуються проти організацій та осіб, які причетні до "закупівлі військового обладнання за кордоном для Міністерства революційних збройних сил (MINFAR) та силових структур кубинського режиму".

У санкційний список внесені такі компанії:

Tecnoimport; Duna S.A.; Union de Industria Militar; Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin; Tecnotex.

Наголошується, що Куба слугує плацдармом для інших противників США, зокрема Росії, Китаю та Ірану, які здійснюють операції проти Сполучених Штатів.

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До санкційного списку потрапили військовий аташе посольства Куби в Китаї Вальдо Перес Кортес та його колега в Росії Моніка Міліан Гомес. Про це пише Bloomberg.

Також санкції запровадили проти:

генерала Оскара Енріке Біоски Гальєго, який очолює економічне управління кубинських збройних сил; генерального директора військово-промислового об'єднання Union de Industria Militar (UIM) Роберто Хесуса Вісіани Муссета; заступника начальника Генерального штабу збройних сил Роберто Легри Сотолонго.

Згідно з інформацією, на сайті Департаменту, під обмеження також потрапили:

Еріберто Санчес Аллейне – генеральний директор TECNOIMPORT; Альваро Вікторіано Лопес М'єра – міністр революційних збройних сил Куби. ; Хосе Антоніо Ремон Родрігес – керівник управління міжнародних зв'язків MINFAR, відповідальний за військове співробітництво із закордонними партнерами, зокрема за передачу військового обладнання з Росії та Китаю.

Дональд Трамп заявив, що його рішучість є непохитною, а Сполучені Штати "не терпітимуть державу-порушника, яка прихистила ворожі іноземні військові, розвідувальні та терористичні операції лише за 90 миль від американського узбережжя".

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа дійсно посилала тиск на Кубу. Внаслідок цього країну почали покидати міжнародні компанії.