Санкції вдарили по російському "Лукойлу": компанія продає міжнародні активи
- "Лукойл" планує продати свої міжнародні активи через санкції США.
- Санкції забороняють "Лукойлу" та "Роснафті" здійснювати взаєморозрахунки в доларах США, що ускладнює торгівлю з Індією.
Друга за обсягами нафтовидобутку в Росії компанія “Лукойл” оголосила про плани продажу своїх активів. Причина – нові санкції США.
Що відомо про продаж активів "Лукойла"?
27 жовтня"Лукойл" заявила про намір продати свої активи за кордоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт "Лукойлу".
"Лукойл" інформує, що у зв'язку із запровадженням низки обмежувальних заходів щодо компанії та її дочірніх підприємств деякими державами, компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи. Розпочато прийом пропозицій від потенційних покупців,
– йдеться у повідомленні.
Продаж активів здійснюється у рамках ліцензії Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США на завершення операцій.
За потреби компанія планує звернутися за продовженням ліцензії для забезпечення безперебійної роботи своїх міжнародних активів, йдеться у повідомленні.
Які санкції запровадили проти "Лукойлу" та "Роснафти"?
США 22 жовтня оголосили нові санкції проти Росії, спрямовані проти нафтового сектору, повідомили в Міністерстві фінансів, передає 24 Канал.
Вони стосуються, зокрема, компаній "Роснафта" та "Лукойл". Також обмеження застосовували щодо 31 дочірнього підрозділу цих компаній.
Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,
– прокоментував санкції Трамп.
Міністр фінансів Скотт Бессент при цьому наголосив, що США продовжать розширювати санкції, якщо буде необхідно, щоб змусити Росію припинити війну.
В результаті санкцій "Роснафті" і "Лукойлу" фактично забороняється здійснювати взаєморозрахунки в доларах США, і це основна проблема.
Основний удар припадає на Індію, тому що з Китаєм торгівля йде в національних валютах – юанях і рублях. Натомість торгівля з Індією йде в основному в доларах США та дирхамах ОАЕ.
Що буде з нафтою в Росії через санкції?
Трамп ввів санкції проти "Роснафти" та "Лукойла", що може скоротити експорт нафти Росії до Індії та Китаю на 70%. Росія може втрачати близько 100 мільярдів доларів на рік через ці обмеження, а США можуть розширювати санкції, якщо це буде необхідно.
Попри санкції очікується, що російські експортери зможуть обійти нові обмеження. Індійська компанія Reliance Industries може розірвати контракт з "Роснафтою" на 500 000 барелів на добу, що ускладнить продаж російської нафти.
Грецькі танкерні компанії, які перевозять третину російської нафти, почали відмовлятися від роботи через санкції адміністрації Трампа.