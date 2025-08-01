Погрози президента США Дональда Трампа вдарити санкціями по Індії за купівлю російської нафти ставить під загрозу мільярдні доходи Росії. У відповідь Москва може заблокувати експорт американської нафти.

Як Росія може відповісти на санкції Трампа?

Торгівля з Індією настільки важлива для Кремля, що втрата цього напрямку може змусити Путіна перекрити нафтопровід CPC з Казахстану. Велика частка у ньому належить американським компаніям Chevron і Exxon, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Санкції працюють: в Індії "застрягли" танкери з російською нафтою

Нафтопроводом CPC транспортується майже 1 мільйон барелів нафти на добу, а загальна потужність його становить 1,7 мільйона барелів на добу.

Цей нафтопровід проходить по території Росії, і конфлікти між консорціумом, що ним володіє, та російською владою виникали неодноразово.

У 2022 та 2025 роках Москва вже призупиняла роботу нафтопроводу, пояснюючи це нібито екологічними правилами.

Якщо ж Кремль наважиться закрити СРС у відповідь на ультиматум Трампа, то ціна нафти може зрости до 80 доларів за барель і вище, зазначає видання.

Важливо! Нещодавно Трамп пригрозив запровадити 100% тарифи проти країн, які продовжать купують російську нафту.. Ці мита він обіцяє ввести, якщо Москва не досягне успіху в переговорах щодо миру в Україні протягом 10-12 днів, а саме до 7–9 серпня.

Що для Росії означає втрата індійського ринку?

Індія – один із трьох найбільших покупців російської нафти разом із Китаєм та Туреччиною. Вона закуповує до 2 мільйонів барелів на день.

Наразі Індія купує в Росії всі сорти нафти – від Urals до ESPO та Sokol. У разі відмови від російської нафти, найсильніше постраждає Urals, якої індійські компанії закуповують до 70%.

Якщо Індія різко припинить імпорт нафти з Росії, російським компаніям доведеться шукати нових покупців і пропонувати їм сировину зі знижками, втрачаючи гроші.

Окрім того, втрата експорту об'ємом до 2 мільйонів барелів на добу може змусити Москву зменшити видобуток.

Варто знати! Індія почала масово купувати нафту у Росії з 2022 року після впровадження ембарго Євросоюзом. Однак цього тижня на тлі погроз Трампа державні нафтопереробні заводи Індії призупинили закупівлі російської нафти і звернули свої уваги на інші ринки.