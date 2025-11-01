Винятків не буде: Трамп відмовив Орбану в ослабленні санкцій для закупівлі російської нафти
- Трамп відмовив Орбану у винятку з нових санкцій для купівлі російської нафти.
- Угорщина збільшила закупівлі російських енергоносіїв після вторгнення Росії в Україну.
Угорщина боїться залишитися без російських енергоносіїв, тому просила в США угоди для уникнення санкцій. Трамп заявив, що у цьому питанні Орбан отримав відмову.
Що Трамп відповів Орбану?
Дональд Трамп підтвердив, що Віктор Орбан просив про виняток із санкцій за купівлю російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
На питання журналістів про прохання Орбана, президент США відповів, що винятків з санкцій проти російських нафтокомпаній для Угорщини не буде.
Орбан попросив про виняток із санкцій. Ми його не надали, але він просив,
– зауважив Трамп.
Чому Угорщині потрібна російська нафта?
Орбан прагне укласти економічну угоду з США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Угорщина – країна без виходу до моря. Ми залежимо від тих маршрутів, якими енергія може дістатися до Угорщини. Це переважно трубопроводи. Ми маємо донести американцям цю специфічну ситуацію,
– сказав Орбан.
Політик зазначив, що навіть Німеччина, попри доступ до моря, домагалася винятку для одного зі своїх НПЗ. Мова йде про "дочку" "Роснафти".
Разом з тим на відміну від багатьох сусідів по ЄС, Угорщина збільшила закупівлі російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Що відомо про санкції від США?
Запроваджені США санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти" можуть скоротити експорт нафти Росії до Індії та Китаю на 70%, а вона сама може втрачати близько 100 мільярдів доларів на рік через обмеження. Санкції щомісяця забиратимуть у росіян щонайменше 5 мільярдів доларів.
Сукупні втрати "Лукойла" та "Роснафти" перевищили 900 мільярдів рублів, а індекс Московської біржі впав до найнижчого рівня з грудня минулого року.
Після санкцій США "Лукойл" змушений продавати свої міжнародні активи через неможливість розраховуватися в доларах за нафту. Покупці, які не перебувають під санкціями, зможуть отримати активи "Лукойлу" зі значними знижками, що послаблює позиції Росії.