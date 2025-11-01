Винятків не буде: Трамп відмовив Орбану в ослабленні санкцій для закупівлі російської нафти

Угорщина боїться залишитися без російських енергоносіїв, тому просила в США угоди для уникнення санкцій. Трамп заявив, що у цьому питанні Орбан отримав відмову.

Що Трамп відповів Орбану?

Дональд Трамп підтвердив, що Віктор Орбан просив про виняток із санкцій за купівлю російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

На питання журналістів про прохання Орбана, президент США відповів, що винятків з санкцій проти російських нафтокомпаній для Угорщини не буде.

Орбан попросив про виняток із санкцій. Ми його не надали, але він просив,

– зауважив Трамп.

Чому Угорщині потрібна російська нафта?

Орбан прагне укласти економічну угоду з США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Угорщина – країна без виходу до моря. Ми залежимо від тих маршрутів, якими енергія може дістатися до Угорщини. Це переважно трубопроводи. Ми маємо донести американцям цю специфічну ситуацію,

– сказав Орбан.

Політик зазначив, що навіть Німеччина, попри доступ до моря, домагалася винятку для одного зі своїх НПЗ. Мова йде про "дочку" "Роснафти".

Разом з тим на відміну від багатьох сусідів по ЄС, Угорщина збільшила закупівлі російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що відомо про санкції від США?