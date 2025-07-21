Іранський нафтовий магнат потрапив до санкційного списку ЄС через зв'язки з Росією

Європейський Союз запровадив санкції проти відомого іранського нафтового трейдера та низки його компаній. Обмеження відбулися у межах останнього пакету заходів, спрямованих проти Росії через її війну проти України.

Чому ЄС запровадив санкції проти відомо трейдера нафти з Ірану?

Госейн Шамхані, батько якого є старшим радником Верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї, був доданий до санкційного списку ЄС через його участь у торгівлі російською нафтою та як "ключовий гравець" у так званому "тіньовому флоті" Росії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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До списку також потрапили його компанії, зареєстровані в Дубаї:

Admiral Group;

Milavous Group Ltd.

Госейн Шамхані залучений до економічного сектору, який забезпечує суттєве джерело доходів для уряду Російської Федерації,

– зазначено в заяві ЄС.

Розслідування Bloomberg News минулого року показало, як мережа Шамхані стала одним із головних гравців в експорті російської та іранської нафти, а також створила хедж-фонд з офісами в Лондоні, Дубаї та Женеві для управління прибутками. Сам Шамхані постійно спростовував висновки журналістів Bloomberg щодо своєї ділової діяльності.

Нагадаємо! Нові санкції ЄС спрямовані на подальше скорочення енергетичних доходів Кремля, більшість яких надходить від експорту нафти до Індії та Китаю. Також ЄС також здійснив цінове обмеження на нафту.