У травні 2025 року ЄС запровадив санкції "за гібридні дестабілізуючі дії Росії за кордоном проти Європейського Союзу". Їх вирішили продовжити.

На який термін в ЄС продовжили санкції?

3 жовтня, Рада ЄС продовжила санкції щодо фізичних осіб та компаній з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Це обмеження проти осіб, які відповідальні за інформаційні маніпуляції Росії за кордоном. Їх продовжили до 9 жовтня 2026 року. У списку фігурують імена Віктора Медведчука і його соратників Артема Марчевського та Олега Волошина – за просування проросійської пропаганди.

Санкції були продовжені з огляду на триваючу гібридну діяльність Росії, включно з маніпуляціями та втручанням у сфері іноземної інформації (FIMI) проти ЄС. Загалом обмежувальні заходи у рамках вказаного режиму наразі застосовуються до 47 фізичних осіб і 15 юридичних осіб.

Для тих, хто внесений до списку, передбачені:

замороження активів;

заборона від громадян ЄС надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси.

Коли і як запровадили обмеження проти пропагандистів з Росії?

Режим санкцій проти РФ "щодо протидії гібридним загрозам" діє з жовтня 2024 року та вже кілька разів розширювався, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

У травні 2025 року до нього додали фінансових спонсорів дестабілізаційної діяльності, серед яких – держзрадник Віктор Медведчук. Рада ЄС пояснила, що він через своїх помічників Артема Марчевського та Олега Волошина (які теж потрапили до санкційного списку) контролював окремі медіа та використовував їх для поширення проросійської пропаганди в Україні та за її межами.

Через таємне фінансування медіаканалу Voice of Europe та своєї політичної платформи "Інша Україна" Медведчук просував політику й дії, спрямовані на підрив легітимності та довіри до уряду України.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії?