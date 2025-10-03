Предатель Медведчук в списке: ЕС продлил санкции против российских деятелей и компаний
- Совет ЕС продлил санкции против российских физических лиц и компаний до 9 октября 2026 года за информационные манипуляции России за рубежом.
- Санкции включают замораживание активов и запрет предоставления финансовых ресурсов, в частности, против Виктора Медведчука и его соратников за продвижение пророссийской пропаганды.
В мае 2025 года ЕС ввел санкции "за гибридные дестабилизирующие действия России за рубежом против Европейского Союза". Их решили продлить.
На какой срок в ЕС продлили санкции?
3 октября, Совет ЕС продлил санкции в отношении физических лиц и компаний из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Это ограничения против лиц, которые ответственны за информационные манипуляции России за рубежом. Их продлили до 9 октября 2026 года. В списке фигурируют имена Виктора Медведчука и его соратников Артема Марчевского и Олега Волошина – за продвижение пророссийской пропаганды.
Санкции были продлены, учитывая продолжающуюся гибридную деятельность России, включая манипуляциями и вмешательством в сфере иностранной информации (FIMI) против ЕС. В целом ограничительные меры в рамках указанного режима сейчас применяются к 47 физических лиц и 15 юридических лиц.
Для тех, кто внесен в список, предусмотрены:
- замораживание активов;
- запрет от граждан ЕС предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.
Когда и как ввели ограничения против пропагандистов из России?
Режим санкций против РФ "по противодействию гибридным угрозам" действует с октября 2024 года и уже несколько раз расширялся, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".
В мае 2025 года к нему добавили финансовых спонсоров дестабилизирующей деятельности, среди которых – госизменник Виктор Медведчук. Совет ЕС объяснил, что он через своих помощников Артема Марчевского и Олега Волошина (которые тоже попали в санкционный список) контролировал отдельные медиа и использовал их для распространения пророссийской пропаганды в Украине и за ее пределами.
Через тайное финансирование медиаканала Voice of Europe и своей политической платформы "Другая Украина" Медведчук продвигал политику и действия, направленные на подрыв легитимности и доверия к правительству Украины.
Что известно о санкциях ЕС против России?
ЕС готовит жесткий удар по экономике России, а именно, санкции, сосредоточенные на энергетике, финансовых услугах и торговле, чтобы усилить экономическое давление. Также 19 пакет санкций ЕС запрещает импорт российского сжиженного газа, снижает цену на нефть.
Стало известно, как на самом деле санкции влияют на российскую экономику. Накопленный сальдированный финансовый результат российских организаций снизился на 8,2% с января по июль 2025 года. А производство легковых автомобилей в России сократилось на 27,4% в августе 2025 года.