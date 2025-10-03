Укр Рус
Экономика Новости экономики Предатель Медведчук в списке: ЕС продлил санкции против российских деятелей и компаний
3 октября, 17:06
Предатель Медведчук в списке: ЕС продлил санкции против российских деятелей и компаний

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Совет ЕС продлил санкции против российских физических лиц и компаний до 9 октября 2026 года за информационные манипуляции России за рубежом.
  • Санкции включают замораживание активов и запрет предоставления финансовых ресурсов, в частности, против Виктора Медведчука и его соратников за продвижение пророссийской пропаганды.

В мае 2025 года ЕС ввел санкции "за гибридные дестабилизирующие действия России за рубежом против Европейского Союза". Их решили продлить.

На какой срок в ЕС продлили санкции?

3 октября, Совет ЕС продлил санкции в отношении физических лиц и компаний из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Это ограничения против лиц, которые ответственны за информационные манипуляции России за рубежом. Их продлили до 9 октября 2026 года. В списке фигурируют имена Виктора Медведчука и его соратников Артема Марчевского и Олега Волошина – за продвижение пророссийской пропаганды.

Санкции были продлены, учитывая продолжающуюся гибридную деятельность России, включая манипуляциями и вмешательством в сфере иностранной информации (FIMI) против ЕС. В целом ограничительные меры в рамках указанного режима сейчас применяются к 47 физических лиц и 15 юридических лиц. 

Для тех, кто внесен в список, предусмотрены:

  • замораживание активов;
  • запрет от граждан ЕС предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Когда и как ввели ограничения против пропагандистов из России?

Режим санкций против РФ "по противодействию гибридным угрозам" действует с октября 2024 года и уже несколько раз расширялся, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

В мае 2025 года к нему добавили финансовых спонсоров дестабилизирующей деятельности, среди которых – госизменник Виктор Медведчук. Совет ЕС объяснил, что он через своих помощников Артема Марчевского и Олега Волошина (которые тоже попали в санкционный список) контролировал отдельные медиа и использовал их для распространения пророссийской пропаганды в Украине и за ее пределами.

Через тайное финансирование медиаканала Voice of Europe и своей политической платформы "Другая Украина" Медведчук продвигал политику и действия, направленные на подрыв легитимности и доверия к правительству Украины.

Что известно о санкциях ЕС против России?

  • ЕС готовит жесткий удар по экономике России, а именно, санкции, сосредоточенные на энергетике, финансовых услугах и торговле, чтобы усилить экономическое давление. Также 19 пакет санкций ЕС запрещает импорт российского сжиженного газа, снижает цену на нефть.

  • Стало известно, как на самом деле санкции влияют на российскую экономику. Накопленный сальдированный финансовый результат российских организаций снизился на 8,2% с января по июль 2025 года. А производство легковых автомобилей в России сократилось на 27,4% в августе 2025 года.
     