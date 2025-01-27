Росія втратила мільярди євро через санкції ЄС

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що режим Путіна вже втратив від дії санкцій Євросоюзу велику суму коштів. Зокрема вона дорівнює трирічному фінансуванню російським диктатором війни проти України.

Росія втратила велику суму коштів через санкції ЄС

Йдеться про близько 400 мільярдів євро, передає 24 канал з посиланням на Укрінформ.

Читайте також Якщо Китай відмовиться від російської нафти, то Росія опиниться на межі краху

Сьогодні ми ухвалимо рішення про продовження режиму санкцій, який позбавив Росію Володимира Путіна 400 мільярдів євро, що еквівалентно трирічному фінансуванню її військових зусиль,

– сказав міністр Франції перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ.

Він наголосив, що ці обмеження вже довели свою ефективність. Тому вони "будуть збережені та продовжені".



Жан-Ноель Барро також повідомив, що Євросоюз планує покарати трьох громадян Росії:

двох – віком 26 років;

одного віком 45 років.

Цікаво! Цих трьох людей звинувачують в кібератаках, спрямованих на дестабілізацію Естонії.

Що Рада вирішила щодо Грузії та Молдови

Барро також повідомив, що після засідання Ради міністрів закордонних справ оголосить про санкції ЄС проти представників грузинської влади.

Ми вирішили призупинити дію візових пільг для дипломатів і чиновників грузинського уряду, яких ми ще раз і дуже рішуче закликаємо покласти край репресіям, спрямованим проти демонстрантів, журналістів і представників громадянського суспільства,

– підкреслив міністр.

Згідно з його слів, єврочиновники також оголосять про новий пакет підтримки для Молдови. Так Європа вважає, що країна потерпає від дій Росії.

Зауважте! Французький міністр сказав, що Європа підтримує Молдову, яка зазнає енергетичної асфіксії з боку Росії, яка має намір, як вона вже неодноразово робила протягом останніх місяців, зірвати демократичні дебати і виборчі процеси в країні, що прагне приєднатися до Європейського Союзу.