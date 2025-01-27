Россия потеряла большую сумму средств из-за санкций ЕС

Речь идет об около 400 миллиардов евро, передает 24 канал со ссылкой на Укринформ.

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Сегодня мы примем решение о продлении режима санкций, который лишил Россию Владимира Путина 400 миллиардов евро, что эквивалентно трехлетнему финансированию ее военных усилий,

– сказал министр Франции перед началом заседания Совета министров иностранных дел.

Он отметил, что эти ограничения уже доказали свою эффективность. Поэтому они "будут сохранены и продолжены".



Жан-Ноэль Барро также сообщил, что Евросоюз планирует наказать трех граждан России:

двух – в возрасте 26 лет;

одного в возрасте 45 лет.

Интересно! Этих трех людей обвиняют в кибератаках, направленных на дестабилизацию Эстонии.

Что Совет решил по Грузии и Молдове

Барро также сообщил, что после заседания Совета министров иностранных дел объявит о санкциях ЕС против представителей грузинских властей.

Мы решили приостановить действие визовых льгот для дипломатов и чиновников грузинского правительства, которых мы еще раз и очень решительно призываем положить конец репрессиям, направленным против демонстрантов, журналистов и представителей гражданского общества,

– подчеркнул министр.

Согласно его словам, еврочиновники также объявят о новом пакете поддержки для Молдовы. Так Европа считает, что страна страдает от действий России.

Заметьте! Французский министр сказал, что Европа поддерживает Молдову, которая испытывает энергетическую асфиксию со стороны России, которая намерена, как она уже неоднократно делала в течение последних месяцев, сорвать демократические дебаты и избирательные процессы в стране, стремящейся присоединиться к Европейскому Союзу.