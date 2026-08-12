Росія імпортує корисні копалини для озброєння: ЄС закликають запровадити санкції

Європейський Союз має спрямувати санкції щодо імпорту до Росії ключових корисних копалин. Саме вони забезпечують здатність Кремля виробляти озброєння для війни проти України.

Які санкції ЄС проти Росії можуть допомогти Україні

Так вважає київський аналітичний центр, про що пише Bloomberg.

За даними Ради економічної безпеки України, протягом року Росія імпортувала стратегічних корисних копалин на суму понад 1,1 мільярда доларів – для потреб, які пов’язані із військовим виробництвом. Серед них – глинозем, тантал і молібден. Інші корисні копалини, руди та сполуки, які необхідні російській оборонній промисловості, це берилій, вольфрам, марганець, ніобій, реній і титан.

Значна частина цієї сировини потрапляє до ланцюгів постачання десятків російських компаній, які беруть участь у виробництві ракетних систем, літаків, бронетехніки, боєприпасів, електроніки та двигунів,

– йдеться у матеріалі.

Основний обсяг імпорту надходив із Китаю, Центральної Азії тощо. Але частина поставок походила із західних країн або проходила через них.

Наразі ЄС утримується від запровадження санкцій проти такого експорту. У липні блок погодив 21-й пакет санкцій, але обмеження стає дедалі складніше приймати.

Експорт глинозему з ЄС опинився в центрі уваги після повідомлень на початку року про те, що поставки із заводу Aughinish у графстві Лімерик – Ірландія – прямували до Росії та могли використовуватися компаніями, що виробляють зброю і військове обладнання. Але урядове розслідування Ірландії не виявило остаточних доказів цього твердження.

Дослідження ESCU охоплювало 12 місяців до березня 2025 року. У ньому виявили сотні компаній, залучених до ланцюгів постачання ключових корисних копалин, багато з яких надалі постачають продукцію військовим підприємствам.

За даними дослідження, під санкціями перебуває менше, ніж 5% таких компаній. Аналітики назвали заходи ЄС у цій сфері недостатніми: обмеження щодо важливих руд і сполук мають обмежений масштаб і почали з’являтися лише в останніх пакетах санкцій.

У звіті ЄС закликають зробити стратегічні корисні копалини пріоритетом, аналогічним до критично важливих компонентів, зокрема напівпровідників та електроніки, які використовуються для виробництва озброєння.

Також блок має перекривати весь ланцюг постачання, включно з посередниками – трейдерами, судноплавними компаніями та логістичними вузлами.

Як доказ того, що санкції можуть бути ефективними, ESCU зазначила: після запровадження ЄС обмежень на експорт хрому в лютому минулого року кілька підприємств згодом скоротили його експорт до Росії.

Нагадаємо, що про ситуацію з Aughinish Alumina стало відомо цьогоріч. ЗМІ, зокрема, писали, що глинозем з заводу, ймовірно, постачається на російські підприємства "Русал".

Водночас Європейський Союз не запроваджує санкції. Річ у тім, що промисловість Європи може залишитися без важливої сировини.