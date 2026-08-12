Какие санкции ЕС против России могут помочь Украине

Так считает киевский аналитический центр, о чем пишет Bloomberg.

По данным Рады экономической безопасности Украины, в течение года Россия импортировала стратегических полезных ископаемых на сумму более 1,1 миллиарда долларов – для нужд, связанных с военным производством. Среди них – глинозем, тантал и молибден. Другие полезные ископаемые, руды и соединения, необходимые российской оборонной промышленности, – это бериллий, вольфрам, марганец, ниобий, рений и титан.

Значительная часть этого сырья попадает в цепочки поставок десятков российских компаний, участвующих в производстве ракетных систем, самолетов, бронетехники, боеприпасов, электроники и двигателей,

– говорится в материале.

Основной объем импорта поступал из Китая, Центральной Азии и т. д. Но часть поставок происходила из западных стран или проходила через них.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В настоящее время ЕС воздерживается от введения санкций против такого экспорта. В июле блок согласовал 21-й пакет санкций, но ограничения становится все сложнее вводить.

Экспорт глинозема из ЕС оказался в центре внимания после сообщений в начале года о том, что поставки с завода Aughinish в графстве Лимерик – Ирландия – направлялись в Россию и могли использоваться компаниями, производящими оружие и военное оборудование. Однако правительственное расследование Ирландии не выявило окончательных доказательств этого утверждения.

Исследование ESCU охватывало 12 месяцев до марта 2025 года. В ходе него были выявлены сотни компаний, вовлеченных в цепочки поставок ключевых полезных ископаемых, многие из которых в дальнейшем поставляют продукцию военным предприятиям.

По данным исследования, под санкциями находится менее 5% таких компаний. Аналитики назвали меры ЕС в этой сфере недостаточными: ограничения в отношении важных руд и соединений носят ограниченный характер и начали появляться лишь в последних пакетах санкций.

В отчете ЕС призывают сделать стратегические полезные ископаемые приоритетом, аналогичным критически важным компонентам, в частности полупроводникам и электронике, которые используются для производства вооружений.

Кроме того, блок должен перекрывать всю цепочку поставок, включая посредников – трейдеров, судоходные компании и логистические узлы.

Как доказательство того, что санкции могут быть эффективными, ESCU отметила: после введения ЕС ограничений на экспорт хрома в феврале прошлого года несколько предприятий впоследствии сократили его экспорт в Россию.

Напомним, что о ситуации с Aughinish Alumina стало известно в этом году. СМИ, в частности, писали, что глинозем с завода, вероятно, поставляется на российские предприятия "Русал".

В то же время Европейский Союз не вводит санкции. Дело в том, что промышленность Европы может остаться без важного сырья.