Торкнулося 25 осіб і 7 організацій: ЄС запровадив нові обмеження для Білорусі
- ЄС запровадив санкції проти 25 осіб і 7 організацій з Білорусі, відповідальних за підрив демократії, репресії та військову співпрацю з Росією.
- До санкційного списку увійшли члени ЦВК Білорусі, судді з політично вмотивованими вироками, а також компанії і топ-менеджери, пов'язані з державними структурами та військово-промисловим комплексом.
Рада Європейського союзу вирішила ввести обмежувальні заходи для тих осіб та організацій, які відповідальні за підрив демократії та верховенства права в Білорусі. Також для тих, хто сприяв внутрішнім репресіям, відповідав за порушення прав людини та військову співпрацю з Росією проти України.
Хто з білорусів увійшов до санкційного списку ЄС
До списку підсанкційних осіб увійшли голова Центральної виборчої комісії Білорусі (ЦВК), його заступник, секретар та члени комісії, передає 24 Канал з посиланням на Європейську раду.
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Річ у тім, що ЦВК Білорусі організувала президентські вибори у 2025 році, які не були ані вільними, ані чесними. Вони проводилися в атмосфері репресій і порушень прав людини, а також всупереч зобов'язанням Білорусі перед ОБСЄ.
У список потрапив Олег Романов, голова найбільшої політичної партії, яка має більшість місць у білоруському парламенті. У списках також 9 суддів, які винесли політично вмотивовані вироки, в тому числі проти громадян, які протестували проти режиму Лукашенка, або висловлювали незгоду,
– йдеться у повідомленні Євроради.
Крім того, санкції ввели й проти відомих членів Управління з управління майном президента Білорусі – це білоруський урядовий орган, який підпорядкований безпосередньо Лукашенку, який приносить дохід режиму.
Щодо санкцій на білоруські компанії, то їх у списку декілька:
- ТОВ "Рідотто" – спеціалізується на онлайн-гемблінгу, його мажоритарний акціонер Дмитро Шведка,
- ВАТ "Інтеграл",
- "Білоруські лотереї" – займаються лотерейним бізнесом у Білорусі, директор Микола Дзенісенко,
- Дві компанії військово-промислового комплексу Білорусі та їхні топменеджери – ВАТ "Планар" та її генеральний директор Сергій Аваков, Завод точної електромеханіки та його директор Юрій Чорний,
- ТОВ "Цибулька-Бел" – агрокомпанія, яка узгоджувала з білоруською владою використання в'язнів до примусової роботи.
Зверніть увагу! Загалом обмежувальні заходи проти Білорусі поширюються на 310 фізичних та 46 юридичних осіб. Ті, хто входять у ці списки, підлягають замороженню активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Крім того, фізичні особи підпадають під заборону на в'їзд до ЄС.