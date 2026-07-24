Єдиний НПЗ Грузії потрапив під санкції, але ще має шанс їх уникнути

Намагаючись обмежити доходи Росії, Євросоюз у новому пакеті запровадив санкції проти заводів у третіх країнах, які переробляють російську нафту і нафтопродукти. Під удар потрапив і єдиний НПЗ Грузії.

Чому НПЗ потрапив під санкції

До 21-го пакету обмежень включили нафтопереробний завод у порту Кулеві, йдеться у заяві Ради ЄС.

У межах цих заходів ЄС також запроваджує заборону на фінансові операції з нафтопереробним заводом у грузинському Кулеві, який займається торгівлею та переробкою російської нафти,

– зазначається у документі.

Водночас підприємство отримало піврічну відстрочку, щоб відмовитися від операцій із російською нафтою. Якщо протягом шести місяців грузинський НПЗ цього не зробить, заборона на будь-які угоди з ним набуде чинності.

Що відомо про діяльність заводу

Нафтопереробний завод у Кулеві – єдиний у Грузії, який здійснює повний цикл переробки сировини. Він має потужність першої черги у 1,2 мільйона тонн на рік.

Уперше НПЗ отримав російську нафту від компанії "Русснєфть" у жовтні 2025 року.

Після цього ЄС почав обговорювати можливість внесення заводу до санкційного списку, запідозривши, що той займається реекспортом нафти з Росії в обхід європейських санкцій.

У США також наголосили, що Грузія має дотримуватися заборони на імпорт російської нафти та не дозволяти підсанкційним танкерам заходити до її портів.

Влада країни відреагувала і пообіцяла:

повністю закрити порт Кулеві для російських суден, які включені у санкційні списки;

припинити реекспорт російської нафти.

На початку липня керівництво компанії Black Sea Petroleum (BSP), яка управляє НПЗ у Кулеві, оголосило, що НПЗ відмовиться від закупівлі російської нафти з серпня – вересня 2026 року. Підприємство планує перейти зокрема на нафту з Туркменістану та Казахстану.

Таким чином, нові санкції мають ще більше обмежити можливості Росії заробляти на нафті, якщо Кремль не вигадає нові способи, як їх обійти.

Нагадаємо, окрім грузинського НПЗ під нові санкції ЄС потрапили також три російські нафтопереробні заводи, великий НПЗ у Білорусі та низка нафтових трейдерів, які допомагають обходити обмеження.