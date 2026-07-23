Які обмеження увійшли до нового пакета санкцій ЄС

Європейський Союз затвердив найбільший пакет санкцій проти Росії за останні чотири роки. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, до нового санкційного пакета увійшли 218 позицій. Серед іншого, обмеження запровадили проти понад 100 російських банків і операторів криптобірж, що має ускладнити доступ Росії до міжнародних фінансових операцій.

Крім того, санкції поширилися на нафтопереробні заводи в Росії та Білорусі, а також на понад 50 підприємств оборонно-промислового комплексу. Також під обмеження потрапили більш ніж 40 суден, які, за даними ЄС, використовувалися для підтримки російської економіки та обходу раніше запроваджених санкцій.

У Брюсселі наголосили, що це не останній пакет обмежень. Кая Каллас заявила, що Європейський Союз працює над санкціями, щоб і надалі посилювати економічний тиск на Росію.

Та, все ж, єдності у прийнятті санкцій в ЄС не було. Після кількох тижнів затримок та напружених дискусій Євросоюз у четвер затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. Але для цього європейські країни змушені були піти на поступки Греції, яка блокувала ухвалення обмежень.