Яких поступок добилася Греція

Греція домоглася винятку із запроваджених санкцій на рік і зможе й наділі перевозити скраплений природний газ Росії до країн, які не входять до ЄС, пише The Guardian.

Однак Брюссель поставив чітку вимогу: перевозити СПГ можуть лише за контрактами, укладеними до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Саме ця поступка дала змогу Афінам зняти свої заперечення щодо нового пакета санкцій.

Раніше грецький уряд наполегливо вимагав виключення країни із положення про відмову ЄС від російського газу, яка має набути чинності 1 січня 2027 року. Хоча у жовтні 2025 року Афіни самі підтримали цей захід.

Хто виграє від поступки ЄС

Видання Financial Times уточнило, що Євросоюз фактично зробив виняток для грецької судноплавної компанії Dynagas, яка перевозить російський СПГ до третіх країн. Вона спеціалізується на транспортуваннях із родовищ в Арктиці.

Компанія належить мільярдеру Георгіосу Прокопіу. За даними морського порталу Equasis, наразі вона експлуатує 27 газовозів.

До флоту Dynagas входить близько третини дороговартісних спеціалізованих танкерів класу Arc7, які здатні працювати в крижаних водах поблизу російського заводу "Ямал СПГ".

У виданні додали, що виняток для Греції можуть продовжити й після завершення 12 місяців. Але обсяги перевезень мають бути обмежені рівнем 2025 року.

Водночас не всім у Європі сподобалася така поступливість. Один із високопосадовців назвав запропонований компроміс "обурливим".

Таким чином, виняток для Афін демонструє, наскільки складніше Євросоюзу стає досягати консенсусу щодо нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, у межах нового пакета санкцій Європейська комісія пропонувала повністю заборонити перевезення російського СПГ до третіх країн. Однак ця ініціатива зіткнулася з жорстким спротивом Греції, яка наполягала, що ця заборона вдарить по її економіці та завдасть шкоди ЄС в цілому.