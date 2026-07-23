Какие ограничения вошли в новый пакет санкций ЕС

Европейский Союз утвердил крупнейший пакет санкций против России за последние четыре года. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, в новый санкционный пакет вошло 218 позиций. Среди прочего, ограничения введены в отношении более 100 российских банков и операторов криптобирж, что должно затруднить доступ России к международным финансовым операциям.

Кроме того, санкции распространились на нефтеперерабатывающие заводы в России и Беларуси, а также на более чем 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также под ограничения попали более 40 судов, которые, по данным ЕС, использовались для поддержки российской экономики и обхода ранее введенных санкций.

В Брюсселе подчеркнули, что это не последний пакет ограничений. Кая Каллас заявила, что Европейский Союз работает над санкциями, чтобы и в дальнейшем усиливать экономическое давление на Россию.

Однако единства в принятии санкций в ЕС не было. После нескольких недель задержек и напряженных дискуссий Евросоюз в четверг утвердил 21-й пакет санкций против России. Но для этого европейские страны были вынуждены пойти на уступки Греции, которая блокировала принятие ограничений.