Почему НПЗ попал под санкции

В 21-й пакет ограничений включили нефтеперерабатывающий завод в порту Кулеви, говорится в заявлении Совета ЕС.

В рамках этих мер ЕС также вводит запрет на финансовые операции с нефтеперерабатывающим заводом в грузинском Кулеве, который занимается торговлей и переработкой российской нефти,

– отмечается в документе.

В то же время предприятию предоставлена полугодовая отсрочка, чтобы отказаться от операций с российской нефтью. Если в течение шести месяцев грузинский НПЗ этого не сделает, запрет на любые сделки с ним вступит в силу.

Что известно о деятельности завода

Нефтеперерабатывающий завод в Кулеве – единственный в Грузии, который осуществляет полный цикл переработки сырья. Мощность первой очереди завода составляет 1,2 миллиона тонн в год.

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Впервые НПЗ получил российскую нефть от компании "Русснефть" в октябре 2025 года.

После этого ЕС начал обсуждать возможность включения завода в санкционный список, заподозрив, что тот занимается реэкспортом нефти из России в обход европейских санкций.

В США также подчеркнули, что Грузия должна соблюдать запрет на импорт российской нефти и не позволять подсанкционным танкерам заходить в свои порты.

Власти страны отреагировали и пообещали:

полностью закрыть порт Кулеви для российских судов, включенных в санкционные списки;

прекратить реэкспорт российской нефти.

В начале июля руководство компании Black Sea Petroleum (BSP), управляющей НПЗ в Кулеве, объявило, что НПЗ откажется от закупок российской нефти с августа–сентября 2026 года. Предприятие планирует перейти, в частности, на нефть из Туркменистана и Казахстана.

Таким образом, новые санкции должны еще больше ограничить возможности России зарабатывать на нефти, если Кремль не придумает новые способы их обойти.

Напомним, помимо грузинского НПЗ под новые санкции ЕС попали также три российских нефтеперерабатывающих завода, большой НПЗ в Беларуси и ряд нефтяных трейдеров, помогающих обходить ограничения.