ЄС ухвалив рішення: чи буде продовжено санкції за анексію Криму

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження дії низки санкцій. Йдеться про обмеження впровадженні через анексію Криму.

Які санкції від ЄС будуть продовжені

Дію санкцій продовжено до 23 червня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.

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Зверніть увагу! Ці санкції були введені вперше ще у червні 2014 року.

Про які санкції саме йдеться:

заборона імпорту товарів з незаконно анексованого Криму у ЄС;

заборона на надання туристичних послуг у вказаних регіонах;

заборона на фінансові та інфраструктурні інвестиції;

обмеження на постачання певного обладнання, зокрема, для видобутку нафти та газу;

заборона експорту певних товарів;

заборона експорту деяких технологій тощо.

Цими обмеженнями ЄС показує, що не визнає анексію Криму. Європа вважає дії Росії – порушенням принципів міжнародної спільноти.

Зауважте! ЄС знову наголосив, що Росія у 2022 році ще більше порушила цілісність України, розв'язавши неспровоковану та невиправдану повномасштабну війну.