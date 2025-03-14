Виключили зі списків: хто з росіян більше не перебуває під санкціями ЄС

Євросоюз виключив зі свого підсанкційного списку деяких осіб. Це відбулося під тиском Угорщини.

Кого з росіян виключили з підсанкційних списків

Їхні імена повідомив європейський дипломат на умовах анонімності, передає 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

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Мова йде про таких людей:

сестра російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова;

бізнесмен В'ячеслав Моше Кантора;

міністр спорту Росії Михаїл Дегтярьов;

колишній керівник одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владімір Рашевський.

Так, наприклад, Михаїл Дегтярьов перебуває під санкціями Євросоюзу ще з 2014 року за підтримку проросійських бойовиків тимчасово окупованої Донецької області, так званої "ДНР". Станом на зараз понад двадцять країн запровадили проти нього персональні санкції.

Крім того, сестра олігарха Усманова Гульбахор Ісмаїлова володіє частиною його іноземних активів. Про це свідчать дані ЗМІ.

А В'ячеслава Моше Кантора називають російським олігархом, який має тісні зв'язки з Путіним.

До того ж співрозмовник "ЄП" пояснив, що у випадку з Рашевським домовленість про виключення його зі санкційного списку була досягнута ще минулого тижня. Зокрема вона не викликала суперечок і розбіжностей.

Зверніть увагу! Ба більше, у липні 2024 року Суд ЄС задовольнив позов Рашевського про виключення із санкційного списку ЄС.