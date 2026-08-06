Простоюватиме тижнями: "далекобійні санкції" зупинили ще один великий НПЗ Росії

Саратовський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після атаки українських дронів. Це вже другий великий російський НПЗ, який припинив переробку нафти у серпні.

Наслідки атаки на Саратовський НПЗ

За даними галузевих джерел, Саратовський НПЗ не працює ще з 2 серпня, оскільки атака безпілотників спричинила пожежі та пошкодила виробничі об'єкти, пише російське видання The Moscow Times.

Внаслідок цього підприємство зупинило єдину установку первинної переробки АВТ-6. За оцінками, відновлювальні роботи на заводі можуть тривати від двох до трьох тижнів.

Після зупинки роботи Саратовський НПЗ припинив продажі пального на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

До слова, це вже друга атака на завод за місяць. НПЗ потрапляв під удар українських дронів 8 липня. Тоді підприємство також призупинило переробку нафти, однак, за інформацією трейдерів, змогло повернутися до роботи приблизно за тиждень.

Загалом підприємство здатне переробляти 7 мільйонів тонн нафти на рік. Щороку виробляє понад 1 мільйон тонн бензину та майже 2 мільйони тонн дизеля, і є важливим для забезпечення армії окупантів.

Паливна криза в Росії поглиблюється

Саратовський НПЗ став другим великим російським заводом, який припинив виробництво пального у серпні.

Раніше цього тижня переробку нафти також зупинив Волгоградський НПЗ "Лукойла", який входить до десятки найбільших у Росії та забезпечує близько 5% усієї нафтопереробки країни.

У липні через атаки українських безпілотників роботу тимчасово припиняли вісім російських НПЗ, серед яких найбільший у країні Омський НПЗ, а також Рязанський НПЗ і "Нижегороднефтеоргсинтез".

Нагадаємо, на тлі успішних атак українських дронів на нафтову інфраструктуру Росії загальні обсяги переробки нафти в країні скоротилися до найнижчого рівня за останні 24 роки – 3,6 мільйона барелів на добу.