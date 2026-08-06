Последствия атаки на Саратовский НПЗ

По данным отраслевых источников, Саратовский НПЗ не работает с 2 августа, что связано с атакой беспилотников, которая привела к пожарам и повредила производственные объекты, пишет российское издание The Moscow Times.

В результате предприятие остановило единственную установку первичной переработки АВТ-6. По оценкам, восстановительные работы на заводе могут продлиться от двух до трех недель.

После остановки работы Саратовский НПЗ прекратил продажи топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

К слову, это уже вторая атака на завод за месяц. НПЗ подвергся удару украинских дронов 8 июля. Тогда предприятие также приостановило переработку нефти, однако, по информации трейдеров, смогло возобновить работу примерно через неделю.

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В целом предприятие способно перерабатывать 7 миллионов тонн нефти в год. Ежегодно оно производит более 1 миллиона тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизельного топлива и играет важную роль в обеспечении армии оккупантов.

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Саратовский НПЗ стал вторым большим российским заводом, который приостановил производство топлива в августе.

Ранее на этой неделе переработку нефти также остановил Волгоградский НПЗ "Лукойла", который входит в десятку крупнейших в России и обеспечивает около 5% всей нефтепереработки страны.

В июле из-за атак украинских беспилотников работу временно приостановили восемь российских НПЗ, среди которых крупнейший в стране Омский НПЗ, а также Рязанский НПЗ и "Нижегороднефтеоргсинтез".

Напомним, на фоне успешных атак украинских дронов на нефтяную инфраструктуру России общие объемы переработки нефти в стране сократились до самого низкого уровня за последние 24 года – 3,6 миллиона баррелей в сутки.