В Україні викрили мережу підпільних брокерів: вони працювали на російських агентів

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки виявили мережу нелегальних брокерів Webmoney. Вони фінансували російських агентів в Україні.

Незаконна схема брокерів

Відомо, що частина переказів через цю заборонену в Україні платіжну систему була направлена на підтримку російських агентів в Україні, повідомляють в СБУ.

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У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України було затримано 12 осіб, підозрюваних у незаконній діяльності.

Згідно з матеріалами справи, учасники «схеми» незаконно отримували електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, потім конвертували їх у потрібну валюту та переводили на банківські рахунки або ж видавали готівкою.

У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті,

– кажуть в СБУ.

З кожної транзакції учасники отримували свій відсоток. Для пошуку потенційних клієнтів вони використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.

Що чекає на підозрюваних

Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях було вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки з доказами злочинної діяльності.

На сьогодні всім 12 підозрюваним повідомлено про підозру за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків і електронних грошей.

Зауважте! Також розглядається питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за статтею 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.