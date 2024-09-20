Офіційний курс 20 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,44 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійка.

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Офіційний курс євро натомість становить 46,23 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 13 копійок.

Станом на 23 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,34 гривні,

євро – 46,14 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 20 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,25 гривні, а продаж – 41,78 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,65 гривні , а продаж – 41,74 гривні .

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,42 гривні, а продаж – 41,88 гривні.

Що буде з курсом наступного тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наприкінці вересня курсові зміни будуть доволі незагрозливими. Йдеться про те, що чекати стрімких курсових зрушень, не варто.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цілком можливо, що станом на 1 жовтня порівняно з 1 вересня офіційний курс долара не перевищить 41,3 гривні, а відтак девальвація гривні становитиме 0,6%.

Лєсовий прогнозує, що курси залишатимуться в стабільному для них діапазоні: