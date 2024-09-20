Официальный курс 20 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,44 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейка.

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Официальный курс евро взамен составляет 46,23 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 13 копеек.

По состоянию на 23 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,34 гривны,

евро – 46,14 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 20 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,25 гривны, а продажа – 41,78 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,65 гривны , а продажа – 41,74 гривны .

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,42 гривны, а продажа – 41,88 гривны.

Что будет с курсом на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в конце сентября курсовые изменения будут довольно неугрожающими. Речь идет о том, что ждать стремительных курсовых сдвигов, не стоит.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вполне возможно, что по состоянию на 1 октября по сравнению с 1 сентября официальный курс доллара не превысит 41,3 гривны, а затем девальвация гривны составит 0,6%.

Лесовой прогнозирует, что курсы будут оставаться в стабильном для них диапазоне: