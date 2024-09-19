Какие факторы формируют курс

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что прежде всего стратегия регулятора режим управляемой гибкости предусматривает свободное курсообразование.

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Поэтому колебания курсов вверх или вниз является вполне приемлемым, однако "шаг" таких изменений не является существенным и вряд ли колебания курсов на 10 – 20 копеек можно называть существенным ростом или удешевлением.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Важным фактором является инфляция, ускорение которой стало объективным следствием роста тарифов на электроэнергию, увеличение акцизов на топливо. Следующий ожидаемый и возможный "возмутитель" инфляции – это увеличение налоговой нагрузки. Эти объективные факторы влияют на курсообразование.

Уровень спроса и предложения на рынке – стратегия Нацбанка направлена на то, чтобы уравновесить спрос и предложение, что в данном контексте стабилизирует курсовые показатели, и "смягчает" влияние инфляции.

– стратегия Нацбанка направлена на то, чтобы уравновесить спрос и предложение, что в данном контексте стабилизирует курсовые показатели, и "смягчает" влияние инфляции. Макропрогнозы , согласно которым до конца года курс доллара может незначительно превысить 42 гривны. Учитывая экономическую ситуацию, это будет считаться вполне приемлемым результатом.

, согласно которым до конца года курс доллара может незначительно превысить 42 гривны. Учитывая экономическую ситуацию, это будет считаться вполне приемлемым результатом. Объем макрофина – в этом году потребность во внешней финпомощи составляет в среднем 3 миллиарда долларов в месяц, а суммарно на год – около 37 миллиардов долларов.

Как добавляет Лесовой, можно сделать вывод, что скорее всего курсовые показатели на конец года могут варьироваться от 41,5 – 42,42 1 гривны за доллар.

Обратите внимание! Такие прогнозы – это лишь предположения по состоянию на середину сентября. Пока еще не достаточно аргументов, чтобы понять уровень возможного курсового колебания. Кроме того, фактор войны также может повлиять так или иначе на показатели. Единственное, что очевидно, – это доллару вряд ли грозит "падение".