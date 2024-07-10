Нові можливості для ВПО: яку субсидію держава запропонує переселенцям

Мінсоцполітики спільно з Офісом Ради Європи в Україні провело публічне обговорення нового інструменту для підтримки внутрішньо переміщених осіб. А саме – субсидії на оренду житла для ВПО.

Новий інструмент підтримки ВПО

Як зазначила Дарія Марчак, перша заступниця Міністра соціальної політики, новий інструмент підтримки для ВПО у вигляді субсидії на оренду житла вже розробили та підготували для розгляду урядом. Проте, він ще не затверджений, передає 24 Канал.

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Як зауважується, на сьогодні вже впроваджена допомога на проживання для ВПО: нині її отримують 1,1 мільйона українців. Проте, на думку Мінсоцполітики, цей інструмент є недостатнім для інтеграції ВПО в нові громади.

Дарія Марчак Перша заступниця Міністра соціальної політики Коли ми говоримо про інтеграцію ВПО у нову громаду, ми говоримо про те, що інтеграція – це мати індивідуальне житло, інтеграція – це мати роботу, власні джерела доходів. Інтеграція – це мати можливість віддати дитину в дитячий садочок чи в школу. Інтеграція – це не відчувати суттєвих культурних, психологічних, ментальних відмінностей з жителями громади, не відчувати себе чужинцем.

Саме тому паралельно до чинного інструменту допомоги громадян потрібно впроваджувати й субсидію на оренду для ВПО, стверджує Марчак під час заходу "Субсидія на оренду житла як інструмент підтримки для внутрішньо переміщених осіб". В тому числі посилювати захист ВПО через забезпечення юридичного інструментарію укладання офіційних договорів.



Як побудований інструмент

! Цей інструмент був розроблений базуючись на міжнародному досвіді. А саме на тому, як в інших країнах ефективно підтримували українських біженців у питаннях забезпечення житлом.

Як повідомила Дарія Марчак, інструмент побудований наступним чином:

Субсидія на оренду житла повинна призначатися з урахуванням кількості членів родини. Для кожного члена родини встановлений соціальний норматив мінімальної площі: на сьогодні це 13,5 квадратних метрів, але не менше 35 квадратних метрів на родину. Інструмент також враховує регіональні відмінності у цінах та здатність родини самостійно покривати витрати на оренду. Інструмент надається за умови укладання офіційного договору. Мінсоцполітики розробило типову угоду, яку можна підписати безпосередньо у відділенні, наприклад, пенсійного фонду, або в цифровій формі. Це значно спростить договірні відносини між орендодавцем і орендарем.

Втім, субсидія призначається, якщо видатки сімʼї ВПО на оренду перевищують 30% сукупних доходів домогосподарство. При цьому, у разі низьких доходів – цей відсоток знижується. За її словами, цей показник може бути предметом дискусій, але саме такі підходи використовуються на міжнародному рівні.

При встановленні цієї умови, Міністерство соціальної політики консультувалося з міжнародними партнерами, які вже реалізували проєкти за схемою "Rent for Cash",

– прокоментувала перша заступниця.

Як зауважує Марчак, Мінсоцполітики також пропонує, аби орендодавець теж отримував частину компенсації.

Ми пропонуємо, що завдяки дизайну інструменту орендодавець зможе на ту частину компенсації, яку йому надає держава, не буде виникати податкових зобов'язань. Це важливо з точки того, аби зробити цей інструмент більш вигідним для орендодавця,

– сказала Марчак.

Хто буде займатися наданням субсидії

Як повідомила перша заступниця, нині в реалізації проєкту Мінсоцполітики рухається за прикладом надання субсидії на ЖКП. При цьому, адміністратором надання такої допомоги є Пенсійний Фонд, який одним з найбільш розвинених з погляду цифрової бази органів в системі соціальної підтримки.

! Нині в Україні майже 3,3 мільйона домогосподарств є отримувачами житлово-комунальних субсидій та пільг.

Отже, якщо Мінсоцполітики запровадить субсидію на оренду житла через ПФУ, то цей інструмент буде одразу цифровим. Це означає, що через електронний кабінет Пенсійного фонду можна буде подавати документи онлайн.

І, крім того, Пенсійний фонд завдяки обмінам з іншими державними органами зможе велику частину роботи для призначення субсидій робити самостійно. Без того, щоб вимагати від громадянина, від ВПО надання купи довідок. І ми, як Міністерство соціальної політики, своєю чергою будемо забезпечувати облік, аналіз, моніторинг ефективності впровадження цього інструменту,

– розповіла Дарія Марчак.

Як має працювати інструмент на практиці

Як зазначено, інструмент на практиці має працювати таким чином:

Якщо ВПО бажає отримати субсидію на оренду, вона повинна звернутися до ПФУ та подати заяву, вказавши кількість членів своєї родини. Пенсійний фонд на основі даних з державних реєстрів розраховує розмір субсидії, враховуючи доходи всієї родини. Після зібрання всієї необхідної інформації та здійснення розрахунків призначається субсидія на оренду.

Якщо є сім'я з трьох осіб, яка орендує житло в Дніпрі, то за попередніми розрахунками, вартість оренди економкласу для такої родини в місті Дніпрі може становити 6 182 гривні. І якщо в такої родини немає фінансової спроможності взагалі покривати таку оренду, то розмір субсидії може досягати 4 800 гривень на таку квартиру для цієї родини,

– розповіла Дарія Марчак.

Як підсумувала перша заступниця, пілот програми може буде запроваджений на прикладі одного чи кількох регіонів.