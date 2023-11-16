Щоб не співпрацювати з Росією: Сербія купуватиме газ в Азербайджані

Сербія підписала угоду з Азербайджаном про збільшення постачання природного газу у 2024 році. Зокрема, заплановано закупити 400 мільйонів кубометрів блакитного палива.

Сербія уклала угоду з Азербайджаном

Відомо, що Сербія майже повністю залежала від російського газу, проте, коли добудують трубопровід з Болгарією, країна почне активно співпрацювати з Азербайджаном.

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На думку міністра гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Дубравки Джедович Ханданович, з'єднувальний газопровід Болгарія – Сербія ввійде в експлуатацію найближчим часом.

Підписаний контракт передбачає постачання 400 мільйонів кубометрів газу в наступному році, і ми очікуємо, що ці обсяги ще більше зростуть у найближчі роки,

– пояснили у сербському міністерстві.

В рік Сербія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу.

Останнім часом ця країна перебуває під тиском ЄС, який вимагає узгодити свою зовнішню політику з блоком та накласти санкції на Росію.

Болгарія ввела новий податок на російський газ

З початку жовтня Болгарія ввела новий податок на транзит та імпорт російського трубопровідного газу. Він покликаний збільшити доходи країни та зменшити видатки Росії на війну з Україною.

Міністр фінансів Асен Василєв пояснив, що протягом десяти наступних днів уряд розраховує отримати перші щомісячні надходження. Проте чи вдасться повноцінно реалізувати це нововведення, поки не відомо.

Угорщина, яка дуже залежить від російського газу, що їй надходить через Болгарію, заявила, що такі дії є незаконними й закликала ЄС звернути на це увагу. Сербія і Північна Македонія теж висловили занепокоєння. Російський "Газпром" ситуацію ще не коментував.