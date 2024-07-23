Середньорічний курс долара не буде вищим за 40,5 гривень

Асоціація українських банків прогнозує, що середньорічний курс гривні у 2024 році не перевищить 40,5 гривень за долар. На підтримку курсу НБУ витрачає золотовалютні резерви.

Що впливатиме на курс

Президент Асоціації Андрій Дубас зазначив, що курс коливатиметься між 40 і 40,5 гривнями за долар.

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Сьогодні ми маємо показник трохи вище 40 гривень за долар, але якщо взяти курс протягом усього року, як середнє арифметичне, він буде на позначці 40 - 40,5, тому що на початку року ми бачили показник 39,

– пояснює експерт.

На підтримку курсу НБУ витрачає золотовалютні резерви через дисбаланс зовнішньої торгівлі, де імпорт перевищує експорт, зокрема через зростання імпорту енергогенеруючого обладнання.

Це створює додатковий тиск на курс гривні, збільшуючи попит на валюту для закупівлі імпортних товарів, підсумував Дубас.

У травні 2024 року офіційний курс, встановлений Нацбанком, перевищив 40 гривень за долар. Нацбанк пояснив це послаблення активізацією бюджетних видатків, зниженням валютних надходжень від експорту продукції АПК та ситуативними сплесками попиту на валюту.