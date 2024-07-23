Что будет влиять на курс

Президент Ассоциации Андрей Дубас отметил, что курс будет колебаться между 40 и 40,5 гривнами за доллар.

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Сегодня мы имеем показатель чуть выше 40 гривен за доллар, но если взять курс в течение всего года, как среднее арифметическое, он будет на отметке 40 - 40,5, потому что в начале года мы видели показатель 39,

– объясняет эксперт.

На поддержку курса НБУ тратит золотовалютные резервы из-за дисбаланса внешней торговли, где импорт превышает экспорт, в частности из-за роста импорта энергогенерирующего оборудования.

Это создает дополнительное давление на курс гривны, увеличивая спрос на валюту для закупки импортных товаров, подытожил Дубас.

Напомним! В мае 2024 года официальный курс, установленный Нацбанком, превысил 40 гривен за доллар. Нацбанк объяснил это ослабление активизацией бюджетных расходов, снижением валютных поступлений от экспорта продукции АПК и ситуативными всплесками спроса на валюту.