Что будет влиять на курс
Президент Ассоциации Андрей Дубас отметил, что курс будет колебаться между 40 и 40,5 гривнами за доллар.
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Сегодня мы имеем показатель чуть выше 40 гривен за доллар, но если взять курс в течение всего года, как среднее арифметическое, он будет на отметке 40 - 40,5, потому что в начале года мы видели показатель 39,
– объясняет эксперт.
На поддержку курса НБУ тратит золотовалютные резервы из-за дисбаланса внешней торговли, где импорт превышает экспорт, в частности из-за роста импорта энергогенерирующего оборудования.
Это создает дополнительное давление на курс гривны, увеличивая спрос на валюту для закупки импортных товаров, подытожил Дубас.