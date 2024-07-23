Куда направят 3,9 миллиарда долларов гранта

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство направит эти средства на выплату зарплат спасателям, учителям и медикам, а также на программы социальной поддержки. Премьер-министр также отметил, что Украина ожидает получения этого гранта уже вскоре.

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Заметьте! Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что несмотря на все трудности, Украина постепенно уменьшает свою зависимость от международной помощи и увеличивает внутренние ресурсы. За первое полугодие 2024 года налоговые и таможенные поступления выросли на 55%.

Денис Шмыгаль также сообщил, что Украина успешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 года в рамках программы Ukraine Facility и получила положительную оценку от Еврокомиссии. Это касается реформ в бюджетной, таможенной, антикоррупционной и энергетической сферах.

Интересно! Международный валютный фонд стал одним из основных источников финансовой поддержки Украины в этом году. В частности, в рамках сотрудничества с МВФ Украина получила 3,1 миллиарда долларов.