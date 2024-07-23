Куди спрямують 3,9 мільярда доларів гранту

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд направить ці кошти на виплату зарплат рятувальникам, вчителям та медикам, а також на програми соціальної підтримки. Премʼєр-міністр також зазначив, що Україна очікує отримання цього гранту вже незабаром.

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Зауважте! Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що попри усі труднощі, Україна поступово зменшує свою залежність від міжнародної допомоги й збільшує внутрішні ресурси. За перше півріччя 2024 року податкові та митні надходження зросли на 55%.

Денис Шмигаль також повідомив, що Україна успішно виконала індикатори другого кварталу 2024 року в рамках програми Ukraine Facility та отримала позитивну оцінку від Єврокомісії. Це стосується реформ у бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах.

Цікаво! Міжнародний валютний фонд став одним з основних джерел фінансової підтримки України цього року. Зокрема, у рамках співпраці з МВФ Україна отримала 3,1 мільярда доларів.