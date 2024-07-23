Куди спрямують 3,9 мільярда доларів гранту
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд направить ці кошти на виплату зарплат рятувальникам, вчителям та медикам, а також на програми соціальної підтримки. Премʼєр-міністр також зазначив, що Україна очікує отримання цього гранту вже незабаром.
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Денис Шмигаль також повідомив, що Україна успішно виконала індикатори другого кварталу 2024 року в рамках програми Ukraine Facility та отримала позитивну оцінку від Єврокомісії. Це стосується реформ у бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах.