Зате з пенсіями все стабільно: де українці отримують найбільші виплати
Джерело:Opendatabot
За інформацією Opendatabot, середня пенсія по Україні у ІІІ кварталі 2023 року становила 5 350 гривень. Лише у 8 областях середні виплати українців перевищили цю планку.
Які пенсії в Україні
Наразі пенсію, яка перевищує середній показник по Україні отримують 3,57 мільйона осіб. У відсотковому співвідношенні серед пенсіонерів виплати розподілені так:
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- 10,7% пенсіонерів – отримують понад 10 тисяч гривень;
- 23,2% – 5 – 10 тисяч гривень;
- 15% – 4 – 5 тисяч гривень;
- 21,3% – 3 – 4 тисячі гривень;
- 29,3% – 2 – 3 тисячі гривень;
- 0,6% – менше 2 тисяч гривень.
Раніше влада повідомляла, що у 2024 році очікується збільшення розміру середньої пенсії по Україні до 6 тисяч гривень в ході індексації виплат.
Де найбільші пенсії
Також важливо зазначити, що середня пенсія у кожній області може суттєво відрізнятися, наприклад найвищі виплати у розмірі 7 219 гривень отримують у Києві, а от найменші у Тернопільській області – 4 041 гривні.
В Україні є всього 8 регіонів, де показник пенсії перевищує середній по Україні (5 350 гривень). До них належать:
- Київ;
- Рівненська область;
- Донецька область;
- Луганська область;
- Дніпропетровська область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область.