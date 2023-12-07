Какие пенсии в Украине
В настоящее время пенсию, которая превышает средний показатель по Украине, получают 3,57 миллиона человек. В процентном соотношении среди пенсионеров выплаты распределены следующим образом:
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- 10,7% пенсионеров – получают более 10 тысяч гривен;
- 23,2% – 5 – 10 тысяч гривен;
- 15% – 4 – 5 тысяч гривен;
- 21,3% – 3 – 4 тысячи гривен;
- 29,3% – 2 – 3 тысячи гривен;
- 0,6% – менее 2 тысяч гривен.
Ранее власти сообщали, что в 2024 году ожидается увеличение размера средней пенсии по Украине до 6 тысяч гривен в ходе индексации выплат.
Где самые большие пенсии
Также важно отметить, что средняя пенсия в каждой области может существенно отличаться, например, самые высокие выплаты в размере 7 219 гривен получают в Киеве, а вот самые маленькие в Тернопольской области – 4 041 гривна.
В Украине всего 8 регионов, где показатель пенсии превышает средний по Украине (5 350 гривен). К ним относятся:
- Киев;
- Ровенская область;
- Донецкая область;
- Луганская область;
- Днепропетровская область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область.