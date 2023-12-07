Какие пенсии в Украине

В настоящее время пенсию, которая превышает средний показатель по Украине, получают 3,57 миллиона человек. В процентном соотношении среди пенсионеров выплаты распределены следующим образом:

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10,7% пенсионеров – получают более 10 тысяч гривен;

23,2% – 5 – 10 тысяч гривен;

15% – 4 – 5 тысяч гривен;

21,3% – 3 – 4 тысячи гривен;

29,3% – 2 – 3 тысячи гривен;

0,6% – менее 2 тысяч гривен.

Напомним! Число украинских пенсионеров постепенно снижается. В ІІІ квартале этого года их стало на 12 368 человек меньше – теперь их 10 539 968 человек.

Ранее власти сообщали, что в 2024 году ожидается увеличение размера средней пенсии по Украине до 6 тысяч гривен в ходе индексации выплат.

Где самые большие пенсии

Также важно отметить, что средняя пенсия в каждой области может существенно отличаться, например, самые высокие выплаты в размере 7 219 гривен получают в Киеве, а вот самые маленькие в Тернопольской области – 4 041 гривна.

В Украине всего 8 регионов, где показатель пенсии превышает средний по Украине (5 350 гривен). К ним относятся: